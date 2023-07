Đã có công nghệ phát hiện các trạm thu phát sóng giả mạo, gửi tin nhắn lừa đảo người dùng

Thời gian qua, đã có nhiều thuê bao nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi với tên định danh là các tổ chức tài chính, ngân hàng. Một số nạn nhân đã bị lừa mất hàng trăm triệu đồng từ những cuộc gọi đó hoặc tin nhắn đó.

Khi nạn nhân nhận được tin nhắn, họ sẽ được dẫn dụ vào các website lừa đảo (được thiết kế giống như website thật) để cung cấp thông tin cá nhân như tài khoản, mật khẩu, mã OTP, hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền mà không biết rằng mình đã bị lừa.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), các tin nhắn và cuộc gọi nói trên không xuất phát từ các tổ chức tài chính ngân hàng mà được phát tán qua các thiết bị phát sóng di động IMSI Catcher hoặc SMS Broadcaster. Những thiết bị này giúp kẻ xấu có thể giả mạo tên định danh các tổ chức tài chính, ngân hàng khi hiển thị trên màn hình điện thoại của người nhận.

“Đây là các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, được các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép nhằm mục đích thực hiện các cuộc tấn công phát tán tin nhắn rác lừa đảo người dùng, đặc biệt là người dùng tại các khu vực đô thị”, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết.

Cũng theo Cục An toàn thông tin, sở dĩ các đối tượng này có thể sử dụng thiết bị thu phát sóng này là do các lỗ hổng của công nghệ 2G. Mỗi lần phát sóng bằng trạm BTS giả, các đối tượng xấu có thể tung ra hàng loạt tin nhắn tới người dùng di động trong bán kính vài trăm mét.

Hiện nay, Viettel đã có giải pháp công nghệ phát hiện được các trạm thu phát sóng giả mạo này, cho dù chúng được đặt cố định hay đặt trên xe lưu động. Công nghệ của Viettel Net có thể phát hiện ngay khi đối tượng bật thiết bị phát sóng, có thể giúp cơ quan chức năng nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết phát hiện, xử lý các trạm phát sóng giả là 1 trong 6 giải pháp để giải quyết tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, tin nhắn lừa đảo, mà Cục đang thực hiện.

Cục An toàn thông tin đang thực hiện chiến dịch "Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến" do Bộ TT&TT phát động, triển khai từ ngày 23/6 đến ngày 23/7/2023, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.