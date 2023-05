Chứng khoán tuần tới: Bước vào nhịp tăng mới?

Kết thúc tuần giao dịch thứ 20 của năm 2023 từ ngày 15-19/5, VN-Index tăng 0,17 điểm (+0,02%) so với tuần trước và đóng cửa ở mức 1.067,07 điểm. HNX-Index giảm 1,19 điểm (-0,55%) xuống 213,91 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 12.646 tỉ đồng, tăng 15,5% so với tuần trước, tăng 21,2% so với trung bình 5 tuần và 28,4% so với trung bình 20 tuần trước.

Xét theo mức độ đóng góp, VHM, VCB và VIC là những mã có tác động tích cực đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, SAB và GVR là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Khối ngoại mua ròng 780 tỉ đồng

Khối ngoại giao dịch tích cực trở lại sau 7 tuần bán ròng liên tiếp.

Cụ thể, khối ngoại mua vào 194 triệu cổ phiếu, trị giá 5.895 tỉ đồng, trong khi bán ra 197,4 triệu cổ phiếu, trị giá 5.109 tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 3,2 triệu cổ phiếu, nhưng tính về giá trị, dòng vốn này mua ròng 786 tỉ đồng.

Riêng sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại 785,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 442 tỉ đồng.

Việc khối ngoại mua ròng mạnh trở lại là nhờ giao dịch thỏa thuận của STG, với giá trị mua ròng trong phiên cuối tuần lên tới 1.285 tỉ đồng. Tiếp đến là hai mã cổ phiếu HPG và VHM được mua ròng với giá trị lần lượt 396 tỉ đồng và 290 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, VNM đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại với giá trị 298 tỉ đồng. Theo sau là CTG (-252 tỉ đồng), STB (-168 tỉ đồng), SHB (-145 tỉ đồng), VPB (-102,3 tỉ đồng).

Trong tuần giao dịch vừa qua, các thông tin như VinFast công bố thỏa thuận sáp nhập với Black Spade để tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII đã hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu họ “Vin” và nhóm cổ phiếu năng lượng, dầu khí.

Theo đó, nhóm cổ phiếu dầu khí ghi nhận nhiều mã tăng giá tốt vượt các vùng đỉnh cũ với thanh khoản tăng mạnh như PVB (+16%), PVS (+7,6%), PGD (+7,21%), PVC (+ 6,71%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng giá tích cực với thanh khoản cải thiện mạnh như NAB (+5,36%), VIB (+4,39%), STB (+3,92%), SHB (+1,72%)... trong khi các ngân hàng lớn chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản thấp như CTG (-1,41%), BID (-1,33%).

Chứng khoán tuần tới sẽ ra sao?

Trong bối cảnh chỉ số chính diễn biến tích cực cả về mặt điểm số lẫn thanh khoản, nhiều công ty chứng khoán tiếp tục đưa ra nhận định lạc quan về xu hướng sắp tới của thị trường.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, sau tuần bùng nổ khá tốt và tạo ra được sóng tăng ngắn hạn, tuần này, VN-Index giao dịch đi ngang và hoàn thiện thêm mô hình của sóng tăng ngắn hạn.

Theo SHS, mặc dù các tín hiệu kỹ thuật tích cực nhưng rủi ro thị trường không thể hình thành được “uptrend” trung hạn vẫn có thể xảy ra và trong trường hợp này ngưỡng hỗ trợ của VN-Index sẽ xoay quanh khu vực 1.000 - 1.050 điểm.

Xét về tổng thể với nền tảng tích lũy chặt chẽ trong hơn 6 tháng qua đã tạo ra cơ sở tích lũy đủ tốt để hình thành sóng trung hạn, do đó SHS cho rằng xu hướng giai đoạn hiện tại của thị trường đang chuyển từ trạng thái thận trọng sang tích cực hơn.

Đồng quan điểm, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDCS) cho rằng, với tín hiệu hỗ trợ hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ và tăng điểm trong tuần tới để kiểm tra lại nguồn cung tại vùng gần 1.080 điểm.

CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) dự báo, trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 22/5, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đại diện bởi những VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index có thể sẽ thể hiện nỗ lực tăng giá. Nếu có được sự cộng hưởng phần nào từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số đại diện VN-Index có thể sẽ vượt qua được kháng cự tại 1.070-1.072 điểm.

Ở kịch bản này, Vietcap cho rằng VN-Index có thể sẽ nới rộng đà tăng, hướng lên vùng kháng cự mạnh MA100 tại 1.080-1.090 điểm trước khi tiếp tục xuất hiện những sự rung lắc. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và trung hạn quan trọng của VN-Index hiện đang nằm tại vùng 1.055-1.060 điểm./.