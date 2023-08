Chùm vệ tinh Starlink của Elon Musk và các kế hoạch internet tương lai

Starlink là hệ thống internet vệ tinh được vận hành bởi công ty của tỉ phú Elon Musk, SpaceX.

Lần đầu tiên ông Musk bày tỏ sự quan tâm đến việc xây dựng một chòm sao vệ tinh là vào năm 2014. Vào thời điểm đó, liên doanh này có tên là WorldVu, nhưng vị tỉ phú này sau đó đã loại bỏ liên doanh này để chuyển sang phát triển một hệ thống internet vệ tinh thông qua SpaceX và nộp đơn lên Ủy ban Truyền thông Liên bang vào năm 2016 với tên "Starlink".

Ông Musk cho biết cái tên này được lấy cảm hứng từ cuốn sách "The Fault in Our Stars" của John Green.

Spacex đã thực hiện kế hoạch đầu tiên gồm 60 vệ tinh Starlink tới quỹ đạo thấp hơn của Trái đất vào tháng 5 năm 2019 trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Ngày nay, công ty đã có hơn 4.000 vệ tinh trên quỹ đạo và Musk cho biết ông muốn phóng tới 42.000 vệ tinh vào không gian.

Không giống như hầu hết các dịch vụ internet vệ tinh khác, các vệ tinh Starlink hoạt động ở quỹ đạo thấp hơn của Trái Đất, điều này giúp giảm độ trễ khi dữ liệu được truyền đến máy thu, công ty cho biết .

Phủ sóng toàn cầu

SpaceX cho biết dịch vụ của họ có tốc độ tải xuống từ 25 đến 220 Mb/giây và hầu hết người dùng báo cáo tốc độ trên 100 Mb/giây, cũng như tốc độ tải lên từ 5 Mb/giây đến 20 Mb/giây - tốc độ lý tưởng cho các hoạt động trên Internet như chơi game và phát trực tuyến.

Dịch vụ có mức giá khoảng 599 USD cho bộ phát và 110 USD mỗi tháng ở Hoa Kỳ. Được biết, mức giá sẽ khác nhau dựa trên vị trí của người dùng. Dịch vụ Starlink có sẵn ở 48 tiểu bang của Hoa Kỳ và hơn 55 quốc gia, theo SpaceX. Công ty cho biết vào tháng 5 rằng đã có hơn 1,5 triệu người đăng ký sử dụng dịch vụ này.

Starlink chủ yếu nhắm đến người dùng ở những vùng xa xôi hơn và công ty đã bắt đầu cung cấp dịch vụ của mình cho các hãng du lịch và hãng hàng không trong năm qua. Công ty cũng đã đưa ra gói cước Internet trị giá 135 USD mỗi tháng dành cho người dùng dịch vụ vào năm ngoái.

Vào năm 2022, Musk thông báo rằng SpaceX sẽ hợp tác với T-Mobile để cung cấp cho người dùng của công ty quyền truy cập vào dịch vụ vệ tinh Starlink và "loại bỏ các 'vùng chết' (không được kết nối internet) trên toàn thế giới".

Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng thương mại Starlink của SpaceX, Jonathan Hofeller, cho biết vào đầu năm nay rằng công ty có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm dịch vụ di động trong năm nay.

Ứng dụng quân sự

Starlink là công cụ giúp Ukraine vượt qua các cuộc tấn công mạng của Nga vào năm ngoái khi nước này tiến hành cuộc xung đột với Ukraine.

Musk đã gửi cho Ukraine hàng ngàn bộ phát internet Starlink trong thời gian bắt đầu cuộc xung đột.

Mặc dù vậy, đầu năm nay, SpaceX đã quyết định hạn chế sử dụng Starlink của Ukraine vì nước này dùng Internet để vận hành máy bay không người lái. Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết vào tháng Hai rằng dịch vụ này "không bao giờ hỗ trợ việc vũ khí hóa".

Starlink cũng đã tiết lộ một chi nhánh tập trung vào quân sự vào cuối năm ngoái, được đặt tên là "Starshield". Dự án này nhắm vào các cơ quan chính phủ với kế hoạch sử dụng "công nghệ và khả năng phóng của Starlink để hỗ trợ các nỗ lực an ninh quốc gia".

Ô nhiễm ánh sáng và va chạm

Khi SpaceX tiếp tục phát triển chòm sao vệ tinh, các nhà thiên văn học đã nêu lên mối lo ngại về việc Starlink sẽ tác động như thế nào đến ô nhiễm ánh sáng trong không gian, cũng như khả năng va chạm vệ tinh.

Công ty đã cố gắng giải quyết những lo ngại về ô nhiễm ánh sáng bằng cách nâng cấp các vệ tinh Starlink để giảm độ sáng của chúng.

NASA cho biết vào năm 2022 rằng kế hoạch phóng khoảng 42.000 vệ tinh của Musk có thể cản trở các sứ mệnh của họ, tạo ra các mảnh vỡ không gian và tăng nguy cơ va chạm.

Vào thời điểm đó, SpaceX đã nhanh chóng giải quyết những lo ngại của NASA , nói rằng độ tin cậy của mạng vệ tinh là hơn 99% và nói thêm rằng họ đã triển khai một "hệ thống tránh va chạm tiên tiến" sẽ tự thực hiện các thao tác tránh nếu có. Theo SpaceX xác suất va chạm chỉ "lớn hơn 1/100.000".

