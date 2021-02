Hoa hậu, Á hậu rạng rỡ chúc Tết Tân Sửu 2021

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gửi tặng khán giả bộ ảnh Tết cùng thông điệp năm mới bình an, yên vui.

Sau một năm đầy biến động và khó khăn, Tết là dịp để mọi người sum vầy bên nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm của năm cũ. Các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gồm: Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thuý Vân đã thực hiện bộ ảnh Tết, gửi gắm những hy vọng cho năm mới 2021.

Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thuý Vân khoe thanh xuân trong bộ ảnh Tết

Nếu như những năm trước, bộ ảnh Tết gia đình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chọn bối cảnh liên quan hoa mai, hoa đào hoặc múa lân thì năm nay, ê-kíp lấy phông nền chính về lồng đèn Hội An.

Hoa hậu Khánh Vân

Đó không chỉ là nét đẹp văn hoá mà du khách khi đến với Hội An đều ấn tượng, còn thể hiện sự trân trọng các làng nghề truyền thống dân tộc.

Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ, cô mong bước sang năm mới mọi người có thật nhiều sức khỏe

Đây cũng là thông điệp mà bộ ảnh muốn truyền tải: vui Tết dân tộc không quên gìn giữ những nét đẹp văn hoá.

Khánh Vân đón Tết cùng gia đình ở TP.HCM

Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ, cô mong bước sang năm mới mọi người có thật nhiều sức khỏe, có sức khỏe mới có thể vượt qua mọi khó khăn. Đặc biệt, mọi người cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19. Khánh Vân đón Tết cùng gia đình tại TP.HCM, cô dự định năm nay sẽ hạn chế đi đến nơi đông người và dành nhiều thời gian bên cạnh gia đình.

Á hậu Vũ Hoàng My

Á hậu Vũ Hoàng My do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa thể quay về Israel. Tuy nhiên, nhờ vậy mà Á hậu Hoàng My có thể đón Tết tại quê nhà.

Hoàng My đón Tết tại quê nhà

Sau chương trình Vietnam Why Not, cô có thêm nhiều người bạn và lưu giữ được nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân.

Á hậu Kim Duyên

Á hậu Kim Duyên ngày càng rạng rỡ sau khi giảm cân. Cô dự định sẽ ăn Tết tại quê nhà Cần Thơ.

Kim Duyên tâm sự cô rất muốn có thời gian cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa

Một năm xa gia đình, Kim Duyên tâm sự cô rất muốn có thời gian cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. 2021 sẽ là năm mà Kim Duyên thực hiện nhiều kế hoạch lớn về công việc lẫn hình ảnh.

Á hậu Thuý Vân năm nay đón năm mới cùng gia đình nhỏ

Á hậu Thuý Vân năm nay đón năm mới cùng gia đình nhỏ, với chồng và con trai. Tạm gác lại công việc cá nhân, Á hậu Thuý Vân vun vén chăm lo cho gia đình những ngày Tết đến Xuân về.

Dù vậy, Á hậu Thuý Vân vẫn có những dự án liên quan đến phụ nữ và nữ quyền.

Photo: Milor Trần