Dàn sao “khủng” đón chào năm mới cùng ANTV New Year Concert

Đêm giao thừa, Truyền hình Công an nhân dân - ANTV lại hẹn khán giả với một concert đặc biệt đón chào năm mới. Năm Nhâm Dần, new year concert của ANTV mang chủ đề “Đón Tết sum vầy”, hứa hẹn là một điểm nhấn khó quên đối với khán giả trong đêm trừ tịch.

ANTV New Year Concert 2022 là một bước thử nghiệm mới của ekip thực hiện, khi lần đầu tiên một chương trình của ANTV được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ VR – AR tối tân và hiện đại nhất.

Sân khấu của ANTV New Year Concert 2022 là một sân khấu ảo và lợi thế của loại hình này chính là sự thay đổi theo từng tiết mục, tạo được hiệu ứng thu hút và hấp dẫn với khán giả hơn thể loại sân khấu vật lý cố định. Trên nền sân khấu thực tế ảo đó, dàn ca sỹ hàng đầu Việt Nam đã cống hiến hết mình với từng tiết mục. Sau một năm nhiều biến động, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng vẫn kịp bay từ Mỹ về để tiếp tục làm người bạn chân tình của ANTV New Year Concert 2022. Phần trình diễn của anh hứa hẹn bùng nổ trong đêm nhạc này.

Bên cạnh đó, giọng hát đầy nội lực, trong trẻo Hồ Quỳnh Hương cũng quay trở lại sân khấu trong những nhạc phẩm mừng xuân được làm mới lại với tinh thần hào hứng, rộn ràng hơn. Cũng là Hương nhưng Văn Mai Hương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ 9X lại mang đến sức sống mới, tươi trẻ hơn, sáng bừng hơn với 2 bản nhạc “Hương (Remix)” và “Let’s talk about love”.

Văn Mai Hương biểu diễn trong chương trình

Đặc biệt, sau thành công của màn debut trên sân khấu ANTV New Year Concern 2021, năm nay, Tăng Phúc quyết định chọn ANTV New Year Concert 2022 để debut ca khúc mới cùng Trương Thảo Nhi “Thèm được về nhà”. Sau thành công với hit “Chỉ là không cùng nhau”, ca khúc mới của cặp đôi này được dự đoán sẽ trở thành bản hit quốc dân mỗi độ Tết đến Xuân về.

Bên cạnh đó, ANTV New Year Concert 2022 còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ đã quen thân với khán giả như Thảo Trang, Ali Hoàng Dương, Phương Anh, Trung Quân Idol, quán quân The Voice Trần Ngọc Ánh cùng phần hài kịch của các nghệ sỹ đến từ Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B TPHCM với hi vọng những thời khắc giao thừa mỗi gia đình sẽ rộn ràng tiếng cười khi cùng nhau xem chương trình ANTV New Year Concert 2022 của kênh sóng ANTV.

ANTV New Year Concert 2022 sẽ chính thức lên sóng lúc 22h ngày 31/1/2022 tức đêm giao thừa Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.