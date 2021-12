Bella Vũ Huyền Diệu đăng quang Miss Eco Teen International 2021

Chung kết Miss Eco Teen International (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) vừa diễn ra đêm 20/12 tại Ai Cập với sự tham gia của 30 thí sinh. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Philippines, Nga, Nhật Bản. Bella Vũ Huyền Diệu- Đại diện Việt Nam đã được xướng tên, lộng lẫy đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Trong giây phút được Miss Eco Teen International 2020 - Người đẹp Roberta Tamondong (Philippines) - trao lại vương miện, Vũ Huyền Diệu đã vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhận chiếc vương miện danh giá.

Mang đến Miss Eco Teen International trang phục Dân tộc tiêu biểu tôn vinh những giá trị truyền thống của lịch sử và văn hóa Việt Nam, Vũ Huyền Diệu đã tỏa sáng lộng lẫy trong bộ Quốc phục ấn tượng, đẹp mắt và cầu kỳ nặng hơn 30 ký mang tên “Rồng - Phượng” của Nhà Thiết kế Việt Hùng. Chiếc áo dài mang màu vàng đồng, cách điệu tay ngắn, đính thêm áo choàng voan. Điểm nhấn của trang phục là họa tiết rồng, phượng uốn lượn trên tà, lưng và cổ áo. Nhà thiết kế sử dụng kỹ thuật kết hạt thủ công, gắn số lượng lớn pha lê và thêu thêm sợi kim tuyến để tạo hình ảnh lấp lánh, nổi bật cho Vũ Huyền Diệu.

Tự tin, tràn đầy năng lượng và luôn nở nụ cười rạng rỡ, trong đêm chung kết, Đại diện Việt Nam đã có phần thể hiện đầy ấn tượng và nổi bật, từng bước chinh phục Ban giám khảo và khán giả qua các màn đồng diễn, trình diễn Quốc phục, trang phục Dạ hội.

Bella Vũ Huyền Diệu giành Giải Nhất trang phục vì môi trường

Trang phục Dạ hội Poinsettia Gown mà Vũ Huyền Diệu trình diễn trong đêm chung kết tại Ai Cập mang sắc đỏ như màu của Hoa Trạng Nguyên

Trang phục Dạ hội Poinsettia Gown mà Vũ Huyền Diệu trình diễn trong đêm chung kết tại Ai Cập mang sắc đỏ như màu của Hoa Trạng Nguyên, là những tâm huyết mà NTK của các Hoa hậu Nguyễn Minh Tuấn đã gửi vào, với mong muốn em sẽ tỏa sáng lung linh với vẻ đẹp hình thể, tri thức và trí tuệ ở đấu trường quốc tế, như một đóa hoa Trạng Nguyên rực rỡ…

Sau màn trình diễn trang phục Dạ hội, các người đẹp được xướng tên trong Top 5 tại cuộc thiMiss Eco Teen International 2021gồm thí sinh đến từ Philippines, thí sinh đến từ USA, thí sinh đến từ Belgium, thí sinh đến từ Egypt và đại diện đến từ Việt Nam Bella Vũ Huyền Diệu.

Để vượt qua nhiều đại diện mạnh về hình thể, nhan sắc và giành ngôi vị cao nhất, Miss Eco Teen Việt Nam Vũ Huyền Diệu phải bướcvào vòng đấu loại cuối cùng qua phần thi ứng xử.

Nhận được câu hỏi khá thú vị của Ban Giám khảo: “Một phút nói về đồ ăn thừa”, trên sân khấu lớn, Vũ Huyền Diệu thể hiện bản lĩnh khi sử dụng tiếng Anh thành thạo, em nói: “Trên thế giới này có rất nhiều đồ ăn thừa, đặc biệt là Bắc Mỹ, hàng năm họ đã bỏ đi rất nhiều đồ ăn thừa, đến hơn cả tấn đồ ăn thừa. Theo tôi giải pháp ngăn việc chống thừa thức ăn là chúng ta chỉ lấy vừa đủ phần thức ăn của mình, bởi vì đồ chúng ta ăn không hết sẽ thừa và bỏ đi, điều đó dẫn đến việc làm ô nhiễm môi trường và làm trái đất của chúng ta nóng lên!” Câu trả lời thông minh của Vũ Huyền Diệu mang sức thuyết phục cao và nhận được nhiều sự cổ vũ từ khán giả.

Đại diện Việt Nam toả sáng trên sân khấu

Bella Vũ Huyền Diệu xuất sắc đăng quang Miss Eco Teen International 2021

Đêm chung kết nóng lên với phần công bố kết quả. Vượt qua các đối thủ mạnh, Miss Eco Teen Việt Nam Vũ Huyền Diệu đã được gọi tên, xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss Eco Teen International 2021. Đại diện đến từ Philippines đoạt giải Á hậu 1, đại diện đến từ USA đoạt giải Á hậu 2, đại diện đến từ Belgium đoạt giải Á hậu 3 và đại diện đến từ Egypt đoạt giải Á hậu 4.

Là đại diện Việt Nam đầu tiên giành ngôi hậu tại cuộc thi Miss Eco Teen International, trong đêm chung kết, đội vương miện Hoa hậu trước sự cổ vũ nồng nhiệt của tất cả mọi người, Vũ Huyền Diệu đã có những bước đi đầu tiên trên cương vị tân Hoa hậu Miss Eco Teen International 2021,trọn vẹn với ước mơ chinh phục ngôi vị cao nhất, đánh dấu cho màu cờ và sắc áo Việt Nam được vinh danh trên dấu trường quốc tế.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu Miss Eco Teen International 2021, Bella Vũ Huyền Diệu còn được gọi tên vào TOP 10 phần thi Tài năng, giải Nhất trang phục về Môi trường mang tên “Việt Nam - Rừng vàng biển bạc” của NTK Việt Hùng - Phần thi quan trọng giúp em đoạt tấm vé đi thẳng vào TOP 10 Chung kết Miss Eco Teen International 2021.

Miss Eco Teen International 2021 gọi tên Bella Vũ Huyền Diệu - đại diện Việt Nam

Từ ngày đến Ai Cập tham dự cuộc thi Miss Eco Teen International 2021, Bella Vũ Huyền Diệu luôn là đại diện nổi bật. Em tự tin giao tiếp với thí sinh, Nhà báo và được Ban Tổ chức chú ý. Những màn thể hiện tình yêu với con người và văn hóa Ai Cập là yếu tố lớn giúp Huyền Diệu ghi điểm.

Trước đêm chung kết, Bella Vũ Huyền Diệu được các chuyên trang sắc đẹp, người hâm mộ dự đoán là gương mặt sẽ tiến sâu trong cuộc thi. Ngay sau lúc đăng quang, Vũ Huyền Diệu chia sẻ em vô cùng hạnh phúc. Theo em, đây không phải là phép màu, mà là nỗ lực của em và của tất cả mọi người đã và đang đồng hành cùng em trong suốt chặng đường này.

Bella Vũ Huyền Diệu nói: “Các thí sinh năm nay đều nổi trội, không chỉ về ngoại hình mà còn ở kỹ năng và tri thức, nhưng em đã luôn nỗ lực hết sức mình để chinh phục ngôi vị cao nhất. Em rất xúc động và bất ngờ khi nhận sự ủng hộ lớn từ khán giả quê nhà và quốc tế. Em tự hào với chiếc vương miện danh giá mà em đã nhận được, không phụ lòng tất cả những người đã bên cạnh, yêu thương, đồng hành và hỗ trợ em, giúp em trọn vẹn với giấc mơ bay cao màu cờ sắc áo Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Việt Nam được gọi tên trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, giành ngôi vị cao nhất tại Miss Eco Teen International 2021

Vũ Huyền Diệu (Bella Vũ) là cô bé mang hai dòng máu Việt Nam- Singapore, em được khán giả biết đến với tên gọi “Công chúa tài năng” khi đoạt giải thưởng Công chúa tài năng Prince and Princess International được tổ chức ở Thái Lan vào năm 2018. Năm 2019, Bella Vũ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới (Little Miss Universe) tại Georgia và giành giải Hoa hậu nhí thanh lịch.

Ở tuổi 14, Bella Vũ Huyền Diệu đã cao 1m68. Hiện Bella Vũ đang theo học lớp 7 trường International School Ho Chi Minh City-American Academy. Không chỉ xinh đẹp, duyên dáng, em còn có tài ca hát và chơi đàn Piano. Bella đã nhận được khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nghệ thuật: Huy chương bạc Piano solo Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 3 tại Singapore năm 2015, Huy chương bạc Piano Duel, Huy chương đồng hát và đệm Piano Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 4 năm 2016. Năm 2017, Bella còn là học viên nhỏ nhất từ trước đến nay được mời tham gia chương trình du học hè tại Học viện của nghệ sĩ Piano lừng danh thế giới Adam Gyorgy tại Hungary. Ngoài tài năng Piano vượt trội, Bella còn có năng khiếu ca hát với chất giọng cao vút, trong trẻo. Nhiều clip cover trên mạng của em đã tạo được sự yêu thích cho khán giả yêu nhạc như Let it go, Heal the world… Bên cạnh đó, Bella còn là một người mẫu nhí chuyên nghiệp trên các sàn diễn lớn trong nước, làm Vedette cho nhiều bộ sưu tập của các Nhà thiết kế danh tiếng…

Yêu thích đại dương từ nhỏ, hiện tại Bella Vũ Huyền Diệu là VĐV Bơi lội Nghệ thuật của TP Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, Huyền Diệu còn là một trong những thợ lặn bình khí chuyên nghiệp, từng chinh phục các vùng biển với hơn 60 cuộc lặn ở Maldives, Philippines, Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang…

Vào tháng 3/2021 tại TP.Hồ Chí Minh, Bella Vũ đã chính thức giới thiệu MV thứ 7 trên con đường nghệ thuật của mình mang tên “Ta liệu thành đôi”- Một MV ca nhạc chuyên nghiệp, đánh dấu chặng đường Âm nhạc sắp tới của mình.

Tháng 11/2021, Bella Vũ Huyền Diệu trở thành Hoa hậu Miss Eco Teen Việt Nam, chính thức là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Eco Teen International vừa được tổ chức vào tháng 12 tại Ai Cập.