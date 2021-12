Thêm 7 lô vaccine COVID-19 Pfizer được tăng hạn sử dụng

Sau khi nhận được văn bản của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc tăng hạn dùng của vaccine Cominaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vaccine có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn từ ngày 22/10) và thư, văn bản của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam về hạn dùng của 9 lô vaccine gồm: 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị CDC các tỉnh, thành phố thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm áp dụng hạn dùng của các lô vaccine Pfizer được tăng hạn.

9 lô vaccine COVID-19 Pfizer được tăng hạn sử dụng (Ảnh - Minh Thuý)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương yêu cầu CDC các tỉnh, thành phố chỉ đạo cán bộ y tế tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vaccine COVID-19 Pfizer.

Đặc biệt, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị CDC các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận và tiêm ngay số vaccine được phân bổ cho các đối tượng trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không để vaccine bị huỷ do hết hạn sử dụng.

Với văn bản của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thêm 7 lô vaccine COVID-19 của Pfizer tiếp tục được tăng hạn sử dụng.