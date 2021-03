Hai phim Kiều, một dừng một chiếu giữa làn sóng mới của đại dịch COVID-19

Chóng mặt với thể loại one-shot Kiều@

Bộ phim điện ảnh độc lập thể loại one-shot Kiều @ (đạo diễn: Đỗ Thành An) đã công chiếu trên toàn quốc. Ngày 28/2, phim đã ra mắt tại Hà Nội và chiều nay ngày 1/3, phim sẽ chính thức ra mắt khán giả TP.HCM.

Do làn sóng mới của đại dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành phải tạm thời đóng cửa các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, vì xác định việc cố gắng trụ rạp lúc này như là một nguồn động lực tích cực để góp phần giúp người dân mau chóng lấy lại tinh thần khi đại dịch đi qua, nên phim Kiều @ vẫn công chiếu ở những tỉnh thành mà các cụm rạp còn được phép sáng đèn. Các biện pháp an toàn và phòng tránh dịch Covid-19 cho khán giả và đoàn phim sẽ được áp dụng tại các rạp chiếu.

Phim tạm thời không được công chiếu tại các địa bàn như TP.HCM, Hải Phòng, Hải Dương, An Giang, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên… cho đến khi có thông báo mới. Đây là một điểm bất lợi, thiệt thòi, có thể gây tổn thất về doanh thu rất lớn bởi năm 2019, riêng địa bàn TP.HCM đã chiếm gần 42% thị phần về doanh thu chiếu phim của cả nước.

Đạo diễn Đỗ Thành An và hoa hậu Phan Thị Mơ (đóng vai nàng Kiều@)

Đạo diễn Đỗ Thành An cho biết: “Việc tổn thất về doanh thu, lợi nhuận là điều có thể hình dung ra được, nhưng vẫn quyết định công chiếu, vì đoàn phim mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn của cộng đồng. Nếu thấy khó khăn mà quay lưng, trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, chắc cũng sẽ được cảm thông, nhưng chúng tôi không muốn tiếp tục quay lưng. Hơn nữa, chúng tôi cũng hy vọng rằng với tinh thần phòng chống dịch hiệu quả, Việt Nam sẽ sớm có lại được cuộc sống bình thường mới, để tất cả các hoạt động giải trí, trong đó có phim ảnh, sớm được diễn ra bình thường hơn”.

Khán giả có mặt tại các suất chiếu sớm cho biết cảm thấy “chóng mặt” theo đúng nghĩa đen với những cú giật máy liên tiếp của Kiều@ thể loại one-shot.

Nam diễn viên Mạnh Lân vào vai Kim Trọng, Phan Thị Mơ hoá thân thành nàng Kiều

Khát vọng tự do với Kiều

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phim điện ảnh “Kiều” của đạo diễn Mai Thu Huyền sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16/4 tới. Bộ phim đã mất hơn một năm kể từ khi công bố dự án vào tháng 11/2019, đến nay.

Quãng đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều không thể đưa trọn lên màn bạc, nên việc chọn một giai đoạn để truyền tải hết những tâm tư, thông điệp trong khoảng thời gian hết sức “gói gém” của điện ảnh là một thách thức lớn đối với cả biên kịch, nhà sản xuất lẫn đạo diễn.

Không đơn thuần chỉ là sự “mua vui một vài trống canh”, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du mang hàm súc lớn lao mà bất kì xã hội và thời đại nào cũng đều mong muốn chạm tới, đó là sự tự do. Từng lớp nhân vật xuất hiện trong phim điện ảnh “Kiều” không chỉ bồi đắp cho những kịch tính xoay quanh chuyện tình tay ba Kiều – Thúc Sinh – Hoạn Thư, mà Hoạn Bà, Tú Bà, Mã Giám Sinh và cả nhân vật hư cấu như Hiền Bá, Thị Liên cũng đều là những số phận đại diện phản ánh tâm hồn, tình cảm, tính cách và nhất là khát vọng tự do của con người ở mọi tầng lớp xã hội.

Diễn viên Trình Mỹ Duyên vào vai nàng Kiều trong phim điện ảnh của Mai Thu Huyền

Nam diễn viên Lê Anh Huy vào vai Thúc Sinh

Là nàng Kiều bán mình chuộc cha, bị đẩy vào chốn mua vui cho khách làng chơi, ôm nỗi sợ hãi đàn ông nhưng rồi lại cảm kích Thúc Sinh - người đàn ông muốn đưa nàng ra khỏi chốn đầy “cuộc say, trận cười”. Chuyện tình nàng Kiều - chàng Thúc nảy nở từ niềm khao khát được tự do yêu thương, sống cuộc đời Kiều lựa chọn chứ không phải là con tạo xoay vần theo lòng tham kim tiền của Tú Bà hay cái thú mê dục, hám sắc của những gã như Hiền Bá. Khoảng tự do của Kiều không dài. Thoát khỏi lầu xanh của Tú Bà nàng lại rơi vào cạm bẫy của mẹ con Hoạn Thư, mà thực chất là những định kiến, tư tưởng coi thường phụ nữ, coi thường giá trị con người của ý thức hệ phong kiến.

Là chàng Thúc Sinh cố gắng gầy dựng sự nghiệp để thoát khỏi sự khinh bạc của mẹ vợ nhưng chẳng bao nhiêu là đủ khi trong mắt Hoạn Bà chàng rể vẫn chỉ mang kiếp “chó chui gầm chạn”. Phận làm rể nhà quyền quý khiến bản lĩnh đàn ông của Thúc Sinh bị mắc kẹt trước Hoạn Thư và gia đình nàng. Phải chăng đó là lí do Thúc Sinh chọn nghề buôn chỉ để trốn tránh thực tại, rồi đem lòng yêu và cứu Kiều khỏi lầu xanh? Ở bên nàng, Thúc Sinh được thể hiện sức mạnh của một người đàn ông, chở che và yêu thương người con gái tài sắc này.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà vào vai Hoạn Thư sắc sảo, xinh đẹp

Hoạn Thư cũng bị mắc kẹt trong cái bẫy của cuộc đời chính mình

Hoạn Thư mang tiếng ghen muôn đời khi ra tay hành hạ Kiều, nhưng ở một góc nhìn khác, nàng tiểu thư họ Hoạn cũng đớn đau muôn phần khi bị giam cầm trong chính địa vị của mình. Hoạn Thư và Thúc Sinh đến với nhau vì tình yêu nhưng mọi thứ sớm lụi tàn, lạnh lẽo bởi không thể thoát khỏi định kiến do chính tầng lớp quan lại thời bấy giờ đưa ra “con quan lại lấy con quan”. Cũng vì phải giữ lấy danh giá gia tộc hơn là cảm xúc con tim, Hoạn Thư đã rơi vào cảnh ghen tuông ngoài mặt, trong lòng nát tan. Nàng có sắc, có tài, có xuất thân cao quý nhưng thiếu tự do thì vẫn không thể sống cuộc đời mình mong muốn.

Chung quy lại, dẫu thâm độc như Hoạn Bà, hám tiền như Tú Bà, kiếp kỹ nữ buông xuôi như Thị Liên hay gã Hiền Bá thô tục, kệch cỡm đều luôn âm ỉ niềm khao khát tự do sâu thẳm bên trong hoàn cảnh, định kiến xã đã kiềm hãm họ.

Tác giả kịch bản NSƯT Phi Tiến Sơn và đạo diễn Mai Thu Huyền cho biết khát vọng tự do là một trong những thông điệp mà phim điện ảnh “Kiều” muốn truyền tải đến khán giả.

Giấc mơ hạnh phúc và tự do ngắn ngủi của nàng Kiều được đưa lên màn ảnh

Phim điện ảnh Kiều sẽ khởi chiếu ngày 16/4 tới (Ảnh: ĐPCC)

