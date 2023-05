Động lực phát triển thương mại từ sức hút The Ori Garden

Hai giai đoạn mở bán của The Ori Garden nhận được sự đón nhận tích cực của khách hàng, tạo nên một cộng đồng cư dân sầm uất. Nhờ vậy các căn hộ kết hợp thương mại tầng 1 dự án với lợi thế vị trí và công năng được hưởng lợi trực tiếp.

The Ori Garden được thị trường đón nhận

Kể từ thời điểm ra mắt giai đoạn một dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 và B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tên thương mại là The Ori Garden, thị trường bất động sản Đà Nẵng được tiêm một liều “vaccine” kích thích sự phát triển tích cực. Làn sóng căn hộ vừa túi tiền tại The Ori Garden mở ra cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cao với giá thành hợp lý cho đại đa số người dân Đà Nẵng. Minh chứng rõ nét là ở giai đoạn 1 của The Ori Garden, 100% các căn hộ tại dự án đã có chủ sở hữu chỉ trong thời gian 2-3 tháng tiếp nhận hồ sơ.

Tiếp tục sức nóng, giai đoạn 2 của dự án mở bán đợt 5 với 207 căn hộ, thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 08/05 cho đến hết ngày 17/05. Trước thông tin này, ngay từ sáng sớm ngày 08/05, hàng trăm người đã xếp hàng từ 04h00 sáng tại văn phòng bán hàng của dự án để nộp hồ sơ đăng ký, thậm chí có những khách hàng đã ngủ lại từ đêm hôm trước để đảm bảo được nộp hồ sơ với mong muốn sở hữu được căn hộ “trong mơ”.

Khách hàng nộp hồ sơ dự án The Ori Garden

Đại diện Chủ đầu tư dự án chia sẻ, hai giai đoạn mở bán thành công đã thực sự tạo nên một tín hiệu đáng mừng cho một cộng đồng cư dân văn minh trong tương lai. Với hàng trăm căn hộ cùng hàng nghìn cư dân tại The Ori Garden, nơi đây hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng về an cư, kinh doanh sầm uất hàng đầu trong khu vực.

Hiện tại, hàng trăm hộ gia đình đã nhận bàn giao nhà, sinh sống tại The Ori Garden, khởi tạo luồng sinh khí ấm áp, sôi động. Song hành cùng với đó, các căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tầng 1 tại dự án đã dần đi vào vận hành với đa dạng các mặt hàng, ngành nghề kinh doanh, phục vụ toàn diện nhu cầu sinh hoạt và dịch vụ của cư dân The Ori Garden.

Sự nhộn nhịp trong nếp sống hàng ngày tại dự án không chỉ tạo nên sức sống cho khu dân cư kế cận dự án, mà còn tạo điều kiện cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ gần dự án tận dụng cơ hội buôn bán, khai thác được tệp khách hàng lớn tại The Ori Garden. Tất cả tạo nên một cộng đồng an cư, giao thương nổi bật tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Các căn hộ kết hợp thương mại tầng 1 giai đoạn 1 của dự án

Ra mắt 78 căn hộ kết hợp thương mại tầng 1

Thấu hiểu nhu cầu của cư dân về sinh hoạt, mua sắm và sử dụng dịch vụ tiện ích, chủ đầu tư The Ori Garden đã bố trí toàn bộ tầng 1 của dự án là các căn hộ kết hợp thương mại đa năng, mở ra cơ hội kinh doanh, khai thác dòng tiền từ dòng căn hộ này. Theo đánh giá, vị trí và không gian của các căn hộ thương mại tại khối đế có những đặc điểm thuận lợi cho kinh doanh và sinh hoạt. Các căn hộ này được đặt tại ngay tầng 1 với tầm nhìn trực diện ra khu vực tiện ích nội khu hoặc ngay sát trục đường lớn, mặt tiền rộng từ 6 – 9m, đảm bảo thông thoáng.

Căn hộ được thiết kế với chiều cao lý tưởng 5,8m, diện tích đa dạng từ 45 – 89m2, theo đúng tinh thần “nhà cao cửa rộng”, nhằm phục vụ đa dạng mục đích sử dụng, tối đa hóa công năng vận hành. Với thông số chiều cao và diện tích này, chủ sở hữu có thể tùy biến thiết kế thêm một tầng lửng giúp tăng diện tích sử dụng lên gấp 1,5 – 1,7 lần. Không chỉ vậy không gian ở tầng lửng rất phù hợp để ở. Trong khi đó, phần diện tích còn lại sẽ được sử dụng để kinh doanh với nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như: cửa hàng tiện lợi, spa-nail, shop thời trang, cho thuê văn phòng làm việc… Như vậy, với một căn diện tích 45m2, chiều cao 5,8m được thiết kế thêm tầng lửng, diện tích sử dụng thực tế có thể lên tới 67,5m2.

Phối cảnh các căn hộ kết hợp thương mại tầng 1

Thời điểm này, chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường số lượng giới hạn chỉ 78 căn hộ thương mại với nhiều tiềm năng lớn trong tương lai. Trước mắt, chủ sở hữu có thể khai thác nguồn khách hàng ổn định là hơn 12000 cư dân của The Ori Garden và lượng dân cư đông đúc kế cận dự án.

Bên cạnh đó, thế mạnh của dòng căn hộ này còn nằm ở thời hạn sở hữu. Không giống với các căn khối đế tại nhiều dự án khác được khai thác sử dụng chỉ 50 năm, toàn bộ các căn hộ thương mại tại The Ori Garden sở hữu sổ hồng lâu dài. Ngoài việc sử dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đây được xem là tài sản đảm bảo, truyền nối nhiều thế hệ.