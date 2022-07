Thông tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, sáng nay, 25/7, Bộ Công an đã trao quyết định điều động đại tá Mai Hoàng, 43 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, giữ vị trí Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Báo Công an Nhân dân ghi nhận đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Thanh Liêm - Trưởng ban Nội chính Thành ủy; ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM...

Thông tin từ Vnexpress cho biết chi tiết, tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM - phát biểu TP.HCM là đô thị đặc biệt, đã và đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển, trong đó có công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công an TP có ý nghĩa rất quan trọng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam ghi nhận đại tá Mai Hoàng là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ cơ sở; trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đã chứng tỏ được bản lĩnh, trình độ, năng lực công tác, cùng tập thể đơn vị nơi đã từng công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam (phải) - Giám đốc Công an TP.HCM thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động đại tá Mai Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo tin trên báo Công an Nhân dân, Đại tá Mai Hoàng (sinh năm 1979, quê Hưng Yên). Từ năm 2012-2020, Đại tá Mai Hoàng giữ nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Sơn La như: Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Tháng 4/2020, Đại tá Mai Hoàng được điều động làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Đại tá Mai Hoàng từng tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin... trên địa bàn tỉnh miền núi phía Bắc; trong đó phải kể đến vai trò chỉ huy tổ công tác đặc biệt tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới (từ năm 2014 đến năm 2017).

Thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ cho hay, tháng 7/2019, đại tá Mai Hoàng bảo vệ luận án tiến sĩ đạt kết quả xuất sắc với đề tài “chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc”, đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn của Chuyên án 279LL, truyền giảng thực tế tại một số trường, Học viện Công an Nhân dân.

Đại tá Mai Hoàng (giữa) tại buổi lễ trao quyết định. Ảnh: Báo CAND

Đại tá Mai Hoàng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên Công an tiêu biểu, được tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; đồng thời 10 năm liên tục là "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Quân công hạng ba. Năm 2020, đại tá Mai Hoàng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Trước khi nhận quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Mai Hoàng là Phó Cục trưởng Cục C02.

