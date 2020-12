Các bang chiến trường thúc giục Tòa án Tối cao từ chối đơn kiện của Texas

Bốn bang bao gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Georgia đã lên tiếng cảnh báo rằng việc bang Texas đòi Tòa án Tối cao ra quyết định xem xét lại số phiếu đã kiểm là hành vi “vi phạm hiến pháp” và “tước quyền của hàng triệu cử tri”.

Cả 4 bang nói trên đều đã xác nhận kết quả bầu cử là ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại Tổng thống Donald Trump.

Gần như đồng thời, Tổng chưởng lý Washington DC, ông Karl Racine đã đệ trình một bản tóm tắt tại tòa án thay mặt cho đặc khu Columbia và 22 bang khác, với nội dung bênh vực cho 4 bang đang bị Texas nhắm mục tiêu nói trên.

Các bang có tên trong bản tóm tắt bao gồm California, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Đảo Rhode, Vermont, Virginia, Quần đảo Virgin và Washington.

Hôm 8/12 vừa qua, ông Ken Paxton, Tổng chưởng lý bang Texas đã đệ đơn kiện 4 bang chiến trường lên Tòa án tối cao, yêu cầu xem xét lại việc kiểm phiếu. 17 bang nghiêng về đảng Cộng hòa sau đó cũng bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực pháp lý này.

Những vụ kiện từ phe ủng hộ ông Trump với Tòa án Mỹ đã cho thấy sự phân cực gay gắt và kéo dài ở Hoa Kỳ trong một cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi nhất lịch sử.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Pennsylvania – một trong 4 bang chiến trường bị Texas kiện – đã gọi nỗ lực của Tổng chưởng lý Texas là “không thể biện hộ về mặt pháp lý” và là “sự sỉ nhục đối với các nguyên tắc của nền dân chủ hợp hiến”.

Bà Dana Nessel, tổng chưởng lý của Michigan, đã tuyên bố trước tòa án của bang này rằng bà bác bỏ hoàn toàn vụ kiện của Texas.

“Làm khác đi sẽ khiến Tòa án này trở thành trọng tài của tất cả các cuộc bầu cử quốc gia trong tương lai”, bà Nessel viết.

“Cơ sở của các tuyên bố của Texas dựa trên một khẳng định rằng Michigan đã vi phạm luật bầu cử của chính mình. Điều này không đúng”, bà Nessel nói thêm. “Tuyên bố của Texas đã bị từ chối tại các tòa án liên bang và tiểu bang ở Michigan, và mới hôm qua Tòa án Tối cao Michigan đã bác bỏ nỗ lực cuối cùng đòi kiểm lại phiếu bầu”.

ông Ken Paxton, Tổng chưởng lý bang Texas là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump

Ông Christopher Carr, Tổng chưởng lý của Georgia, nói với tòa án rằng Texas đang tìm cách “chuyển giao quyền bầu cử của Georgia cho cơ quan tư pháp liên bang”.

“Tòa án Liên bang không nên tiếp nhận vấn đề đó”, ông Christopher Carr nói.

Các phản hồi từ các bang nói trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump yêu cầu Tòa án tối cao để ông can thiệp vào vụ việc. Tổng thống đã gọi đơn kiện của Texas là “vụ việc lớn” - nhưng các chuyên gia luật bầu cử nói rằng có rất ít cơ hội để Tòa án Tối cao chấp thuận đơn kiện.

Cho đến nay, các thẩm phán vẫn chưa có bất kỳ hành động nào để thụ lý vụ án. Bất chấp những lời yêu cầu thường xuyên của Tổng thống Trump, tòa án đã không tỏ ra háo hức tham gia vào bất kỳ vụ kiện tụng nào liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống.

Trái lại, những người ủng hộ Tổng thống Trump vẫn đang cố gắng thực hiện những gì có thể để đảo ngược kết quả bầu cử. 17 bang mà ông Trump đã giành chiến thắng đã đệ trình một bản tóm tắt lên Tòa án Tối cao để ủng hộ lập trường của Texas.

Vào chiều thứ Năm, 106 thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội, dẫn đầu bởi Hạ nghị sĩ Mike Johnson đã ký bản tóm tắt của riêng ủng hộ vụ kiện từ Tổng chưởng lý Texas.

Tổng thống Trump và nhóm pháp lý tranh cử của ông đã đệ trình hàng chục vụ kiện lên các tòa án cấp thấp hơn nhằm tìm cách hủy bỏ kết quả bầu cử và yêu cầu các cơ quan lập pháp bang chỉ định các đại cử tri ủng hộ ông Trump.

Nhiều trường hợp trong số đó đã bị bác bỏ, nhưng ông Trump vẫn đang theo đuổi các thách thức pháp lý ở các bang quan trọng, chỉ còn chưa đầy một tuần trước khi các đại cử tri nhóm họp để bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.