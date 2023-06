Bất chấp khoảng lặng trong tháng 6, Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay

Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) của Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức khoảng 5%-5,25% trong cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 14/6. Thông tin này được Philip Jefferson, ứng viên cho vị trí Phó Chủ tịch Fed, thông báo gần đây.

Mặc dù không có kế hoạch tăng lãi suất trong thời gian tới, Fed vẫn duy trì quan điểm cứng rắn của mình. Tuyên bố của FOMC nhấn mạnh khả năng tiếp tục tăng lãi suất nhiều lần trong tương lai. Ủy ban này dự kiến sẽ nhấn mạnh việc cần thêm thời gian để đánh giá tác động của những lần tăng lãi suất trước đó. Tuy nhiên, các dự báo về kinh tế Mỹ cho thấy tiến trình kiểm soát lạm phát của Fed đang gặp trở ngại, do đó, việc tiếp tục tăng lãi suất là cần thiết.

Một lần nữa, những gì được nêu bởi FOMC có thể quan trọng hơn so với những biện pháp họ thực hiện, bởi việc tăng lãi suất trong tương lai gần như là chắc chắn. Trong cuộc họp này, Ủy ban sẽ công bố bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) được sửa đổi lần đầu tiên kể từ tháng 3. Đáng chú ý, bản SEP mới có thể đưa ra dự báo tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm so với con số 5,1% được dự báo trước đó, theo những kỳ vọng của các nhà quan sát.

Việc FOMC cập nhật các dự báo kinh tế khác cũng rất đáng lưu tâm. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng từ 3,4% trong tháng 4 lên 3,7% trong tháng 5, có khả năng nó sẽ thấp hơn so với con số dự báo 4,5% vào cuối năm 2023.

Trong khi đó, dự báo về lạm phát có khả năng sẽ được điều chỉnh tăng từ mức 3,6% vào cuối năm nay, theo thước đo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi. Chỉ số này đã không giảm theo kỳ vọng trong những tháng gần đây, với tăng trưởng hàng năm 4,3% trong 3 tháng kết thúc vào tháng 4 và 4,7% trong 12 tháng gần nhất.

Dữ liệu mới về lạm phát sẽ được công bố vào ngày 13/6, dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 5. CPI cơ bản trong tháng 5 được dự đoán sẽ tăng 0,4%, tỷ lệ tăng hàng năm giảm xuống còn 5,2%, trong khi con số của tháng 4 là 5,5%.

Các thị trường hiện đang đặt cược giống như viễn cảnh mà ông Jefferson đưa ra, trong đó 72% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 5%-5,25% trong cuộc họp sắp tới. Tỷ lệ này chỉ thay đổi chút ít so với thời điểm cách đây một tuần hoặc một tháng trước, theo CME FedWatch.

Tuy nhiên, tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 7 cao hơn gấp đôi so với những khả năng còn lại. Đây là diễn biến ngược hẳn so với một tháng trước đó, thời điểm mà thị trường phần lớn đặt cược vào khả năng Fed không nâng lãi suất, chỉ 29% đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Các thị trường cũng kỳ vọng rằng đến tháng 12 năm nay, lãi suất tham chiếu sẽ ở trong khoảng 5%-5,25%, tỷ lệ đặt cược giữa nâng lãi suất và giảm lãi suất là 50-50. Ngược lại, chỉ cách đây một tháng, hầu hết thị trường đặt cược vào khả năng giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Các ngân hàng trung ương của Australia và Canada trong tuần trước đã nối lại các đợt nâng lãi suất sau một đợt tạm ngừng. John Ryding và Conrad DeQuadros, các cố vấn kinh tế đến từ Brean Capital, cho rằng Fed không nên bắt chước họ.

“Do tỷ lệ lạm phát vẫn chưa gần với mức mục tiêu mà ngân hàng trung ương đề ra, và các thị trường lao động vẫn đang hồi phục, chúng tôi nhận thấy rằng kiểu chiến lược ngừng-nâng (lãi suất) như vậy đem lại rủi ro nhiều hơn là lợi ích”, họ nhận định.

Thị trường chứng khoán đã tỏ ra hào hứng với triển vọng rằng Fed sắp ngừng chu kỳ nâng lãi suất. Nhưng đội ngũ chiến lược của Bank of America, dẫn đầu bởi Michael Hartnett, mới đây nhận định rằng “sự đánh đổi đau đớn” nhất trong năm tới sẽ là lãi suất tăng lên 6%, cao hơn nhiều so với hầu hết các dự báo, do nhiệm vụ giảm lạm phát xuống dưới 3% sẽ đòi hỏi tỷ lệ thất nghiệp phải trên 4%. Sự lên ngôi của các tài sản rủi ro cũng buộc chính quyền phải thắt chặt hơn các điều kiện tài chính./.

Theo Barron's