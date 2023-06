Vi phạm về an toàn thực phẩm, 2 công ty ở Hải Dương bị Bộ Y tế xử phạt

Trong quyết định xử phạt do Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên ký ngày 22/6, nêu rõ lý do xử phạt Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có biển tên, nội quy, quy trình, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Vì thế, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương phải nộp tiền xử phạt trong thời hạn 10 ngày và gửi biên lai nộp tiền phạt cho Thanh tra Bộ Y tế.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương có trụ sở chính tại 16, Lô 13, khu đô thị Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội và địa chỉ Chi nhánh/nhà máy: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương: Lô CN 3, Cụm công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0108111202, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 12/5/2023 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương có mã số chi nhánh 0108111202-001, đăng ký lần đầu ngày 3/10/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05/6/2023 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, do ông Nguyễn Văn Duyệt là Giám đốc Chi nhánh Công ty.

Trước đó, ngày 20/6, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Korea Việt Nam (ngõ 97, phố An Thái, Khu 2, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) 12 triệu đồng.

Lý do là khu vực chứa đựng, kho bảo quản của Công ty này không có biển tên, nội quy, quy trình, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Korea Việt Nam do ông Nguyễn Văn Trung làm Giám đốc, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công TNHH Hai thành viên trở lên: Mã số doanh nghiệp: 0800972131, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2012; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2015 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh: 00001, cấp ngày 21/6/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Địa điểm kinh doanh của Công ty: Lô 76.47 ngõ 100 đường Thanh Bình, khu 12, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Theo quyết định của Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH Korea Việt Nam phải nộp tiền xử phạt trong vòng 10 ngày và gửi biên lai nộp tiền phạt cho Thanh tra Bộ Y tế.

“Công ty TNHH Korea Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật” - Thanh tra Bộ Y tế nêu rõ.