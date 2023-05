Nhận định chứng khoán ngày 24/5: Kiểm định lại mốc 1.070 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 23/5, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng 1.075 điểm và kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.060 điểm trước khi phục hồi trở lại. Kết phiên, VN-Index giảm 4,79 điểm (-0,45%) về mức 1.065,85 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 15.156,8 tỉ đồng, tăng 5,4% so với phiên liền trước, tăng 3,3% so với trung bình 5 phiên và 19,2% so với trung bình 20 phiên trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 605 tỉ đồng trên HOSE, tập trung nhiều chủ yếu ở nhóm cổ phiếu bán lẻ, thép và bất động sản.

Theo CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), phiên điều chỉnh hôm nay không làm VN-Index đánh mất nền tảng tích lũy nhỏ và tiếp tục nằm trên đường MA20, cách xa khu vực tích lũy hình nêm.

SHS cho rằng, trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang trong sóng hồi phục hình thành trong 2 tuần qua và có khả năng hướng tới khu vực kháng cự 1.100 - 1.150 điểm, tương ứng với vùng đỉnh cũ của các sóng hồi trước đây.

Đồng quan điểm, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận thấy thị trường vẫn duy trì sự thận trọng khi tăng gần vùng cản và chịu áp lực chốt lời từ vùng 1.075 điểm. Động thái hỗ trợ cũng hiện hữu và giúp thị trường ngăn đà giảm nới rộng xuống dưới mốc 1.060 điểm vào cuối phiên.

“Với tín hiệu hỗ trợ hiện tại, VN-Index có thể hồi phục nhẹ và tiếp tục thăm dò cung cầu trong vùng 1.065 – 1.070 điểm trong đầu phiên kế tiếp”, VDSC nhận định.

CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) dự báo, trong phiên giao dịch ngày mai (24/5), thị trường sẽ có những nỗ lực tăng điểm trở lại với lực mua được thúc đẩy từ hỗ trợ MA10 của VN-Index, hiện đang nằm tại 1.064 điểm.

Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự gần nhất tại 1.070 điểm.

Nếu lực mua đủ mạnh giúp chỉ số vượt một cách dứt khoát qua ngưỡng cản này, VN-Index sẽ sớm tiến tới vùng cản mạnh quanh 1.085 điểm, nơi có kháng cự MA200 ngày.

Ngược lại, nếu lực mua giá cao không đủ mạnh khiến VN-Index thu hẹp đà tăng và đóng cửa dưới đường MA5 tại 1.067 điểm với thanh khoản giảm, chỉ số có thể sẽ chịu áp lực giảm điểm sau đó để hướng về vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.055 điểm./.