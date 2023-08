Khối ngoại sang tay thỏa thuận 3.200 tỉ đồng cổ phiếu ACB

Kết phiên giao dịch ngày 7/8, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.241,42 điểm, tăng 15,44 điểm so với tham chiếu.

Sắc xanh tăng điểm bao trùm sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE) với 342 mã tăng, 66 mã đứng giá, trong khi chỉ có 129 mã giảm so với tham chiếu. Thanh khoản thị trường vượt mốc tỉ USD, với giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE lên tới 26.533 tỉ đồng.

Các giao dịch thỏa thuận cũng diễn ra sôi động, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Trong đó, 122,6 triệu cổ phiếu ACB – tương ứng với 3,1% vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, được khối ngoại trao tay qua phương thức thỏa thuận, với giá trị giao dịch lên tới 3.201,7 tỉ đồng.

Các cổ phiếu SHB và TCB cũng ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý, với giá trị giao dịch lần lượt ở mức 76,7 tỉ đồng và 32,6 tỉ đồng.

Tổng giá trị giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng vừa nêu chiếm tới 72,78% giá trị giao dịch thỏa thuận của toàn sàn HOSE trong phiên 7/8.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, ACB báo lãi sau thuế 8.000 tỉ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần đóng vai trò chủ đạo trong tổng thu nhập hoạt động của ACB với giá trị ghi nhận đạt 12.460,8 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022.

Các hoạt động khác của nhà băng này cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 70,5% so với cùng kỳ, đạt 765,3 tỉ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 406,7 tỉ đồng, cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 114,5 tỉ đồng (trong khi cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022 báo lỗ 237,8 tỉ đồng). Lãi thuần từ hoạt động khác tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 730,1 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 30/6/2023, quy mô tổng tài sản của ACB đạt 630.893,1 tỉ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.058,3 tỉ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm./.