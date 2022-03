Cứu nam thanh niên lao phổi ho ra máu ồ ạt vì Covid-19

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết: Nam thanh niên K.Đ, 28 tuổi, sống tại Đắk G'long, Đắk Nông bị ho ra máu nhiều nặng.

Trước đó, bệnh nhân có tiền sử lao phổi nhiều năm, điều trị không liên tục. Trước khi vào viện vài ngày, bệnh nhân K.Đ bị nhiễm Covid-19 và phải cách ly tại nhà. Ngày 9/2, bệnh nhân đột ngột ho ra máu ồ ạt, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Các bác sĩ phát hiện ổ giả phình lớn động mạch phế quản phải trong hang lao chính là nguyên nhân gây ho ra máu. Bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để can thiệp nội mạch cầm máu.

Các BS đang can thiệp cấp cứu cho BN Đ. (Ảnh - BVCC)

TS.BS. Lê Thanh Dũng - Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân, chúng tôi đã ngay lập tức hội chẩn và đưa ra phương án can thiệp, kích hoạt quy trình điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Quá trình xử trí khẩn trương vì bệnh nhân có thể chảy máu tái phát và đe dọa tính mạng. May mắn, việc can thiệp đã diễn ra suôn sẻ, không có biến chứng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân Đ. được chuyển về Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục điều trị nội khoa. Hiện, bệnh nhân ổn định, không còn ho ra máu. Toàn bộ chi phí phẫu thuật của bệnh nhân được BHYT chi trả.

Ho máu do giãn động mạch phế quản là biến chứng nặng, có tỉ lệ tái phát cao. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, nếu bị ho ra máu, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám, phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Nút mạch cầm máu cấp cứu là phương pháp xâm lấn tối thiểu, an toàn, hiệu quả, tân tiến. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với đội ngũ bác sĩ điện quang can thiệp có kĩ năng chuyên sâu, bài bản và hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ đã thực hiện thành công rất nhiều ca bệnh khó. Qua đó, giúp người bệnh được điều trị kịp thời, tránh được các can thiệp xâm lấn hay phẫu thuật lớn, làm giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.