Chứng khoán tuần 24-28/7: Khối ngoại mua ròng 800 tỉ đồng trên HOSE, cổ phiếu NVL nổi sóng

Chốt tuần giao dịch từ 24/7 – 28/7/2023, chỉ số VN-Index tăng 21,77 điểm và đóng cửa tại 1.207,67 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 20.523 tỉ đồng, tăng 14,4% so với tuần trước, tăng 15,5% so với trung bình 5 tuần và 51,7% so với trung bình 20 tuần trước.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE với giá trị 792,8 tỉ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 240 tỉ đồng, tập trung vào các mã VHM (+258 tỉ đồng), VNM (+226,7 tỉ đồng), HPG (+222,7 tỉ đồng), KDH (+214 tỉ đồng), HSG (+160,3 tỉ đồng).

Ở hướng ngược lại, khối ngoại bán ròng khớp lệnh mạnh các mã MSB (-939,6 tỉ đồng), CTG (-150,9 tỉ đồng), VIC (-129,6 tỉ đồng), STB (-120,9 tỉ đồng), POW (-109,5 tỉ đồng).

Đối với nhà đầu tư cá nhân, trong tuần giao dịch vừa qua, họ bán ròng 1.333 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, cá nhân bán ròng 496 tỉ đồng, nhiều nhất là VNM (-341,3 tỉ đồng), HPG (-337,9 tỉ đồng), VHM (-325 tỉ đồng), KDH (-277,3 tỉ đồng), HSG (-252,3 tỉ đồng).

Tâm điểm cổ phiếu bất động sản

Tuần qua, thị trường đón nhận nhiều thông tin quan trọng như Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất thêm 0,25% lên 5,25 – 5,5%, mức cao nhất trong 22 năm. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng nâng lãi suất thêm 0,25% lên 3,75%, mức cao nhất từ kể từ tháng 5/2001.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận một số thông tin tích cực như Chính phủ Trung Quốc công bố sẽ kích cầu đối với nhiều mặt hàng và sẽ điều chỉnh và tối ưu hoá chính sách bất động sản; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vào cuối tháng 8/2023 họ sẽ tổ chức tọa đàm tại Hồng Kông làm việc với các tổ chức xếp hạng để đánh giá tiềm năng nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi.

Với những thông tin trên, nhóm cổ phiếu bất động sản có diễn biến tích cực, nổi bật là NVL với mức tăng 21,12%. Cùng với đó, thanh khoản trong tuần của NVL cũng đột biến khi có tới 353,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số mã cổ phiếu bất động sản khác cũng phục hồi mạnh với thanh khoản tăng như DXG (+15,20%), LGL (+14,81%), NBB (+14,29%), VPH (+13,78%).

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng có diễn biến khá tích cực, đa số tăng giá tốt hơn thị trường chung với thanh khoản cải thiện mạnh như VIX (+8,57%), VND (+7,98%), SHS (+5,44%), TVS (+5,43%).

Trong khi các cổ phiếu ngân hàng phân hóa hơn, đa số vẫn tăng điểm tốt với thanh khoản trên mức trung bình như SGB (+6,62%), TCB (+4,64%), VCB (+4,60%), MSB (+3,40%)./.