Việt Nam trở lại Top 4 các nước có số mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới

Theo Sở Y tế TP.HCM, báo cáo cập nhật hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về diễn biến dịch COVID-19 trên toàn cầu cho thấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Việt Nam lại bị đưa trở lại danh sách các nước có số ca mắc mới cao nhất trong tuần, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Dưới đây là trích đoạn trong báo cáo cập nhật hàng tuần của WHO ngày 10/8/2022 về số ca mắc mới và số tử vong mới trong tuần trên phạm vi toàn cầu:

“…At the country level, the highest numbers of new weekly cases were reported from Japan (1 496 968 new cases; +9%), the United States of America (759 806 new cases; -19%), the Republic of Korea (713 078 new cases; +26%), Viet Nam (571 458 new cases), and Türkiye# (406 322 new cases). The highest numbers of new weekly deaths were reported from the United States of America (2764 new deaths; -2%), Brazil (1445 new deaths; -21%), Italy (1059 new deaths; -12%), Japan (1002 new deaths; +53%), and Spain (654 new deaths; +23%).”

(COVID-19 Weekly Epidemiological Update - Edition 104, published 10 August 20 - WHO)

Có thể thấy, dữ liệu về số ca mắc mới hàng tuần cao nhất được báo cáo từ Nhật Bản (1.496.968 ca mới; + 9%), Hoa Kỳ (759.806 ca mới; -19%), Hàn Quốc (713.078 ca mắc mới; + 26%), Việt Nam (571.458 ca mắc mới) và Türkiye # (406.322 ca mắc mới). Số ca tử vong mới hàng tuần cao nhất được báo cáo từ Hoa Kỳ (2.764 ca tử vong mới; -2%), Brazil (1.445 ca tử vong mới; -21%), Ý (1.059 ca tử vong mới; -12%), Nhật Bản (1.002 ca tử vong mới; + 53%), và Tây Ban Nha (654 trường hợp tử vong mới; + 23%).

Như vậy, nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đã đứng vào hàng thứ tư của các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất trong tuần, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Điều đáng mứng là Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số tử vong mới cao nhất trong tuần là: Mỹ (2.764 ca), Brazil (1.445 ca), Ý (1.059 ca), Nhật Bản (1.002 ca), Tây Ban Nha (654 ca). Chắc chắn đây không phải là điều may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến dịch tiêm vắc xin trong phạm vi cả nước trong thời gian qua.

Tiêm vaccine COVID-19 các mũi nhắc lại là giải pháp phòng ngừa hữu hiệu

Nếu xét riêng các nước thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) – khu vực duy nhất trên toàn cầu đang có số mắc tăng cao (các khu vực khác đều có số ca mắc mới giảm so với tuần trước đó) - WHO xếp Việt Nam đứng hàng thứ tư trong danh sách các nước có số số ca mắc mới nhiều nhất, chỉ sau Nhật Bản và Hàn Quốc, và cũng không có tên trong danh sách các nước có số tử vong mới cao của khu vực này.

Mặc dù báo cáo của WHO có ghi chú số ca mắc tại Việt Nam tăng cao một phần là do báo cáo bổ sung của một số tỉnh số ca mắc trước đó (từ tháng 1/2022 đến nay), nhưng điều dễ thấy từ thực tế hiện nay là số ca mắc mới đang tăng khá rõ so với trước đây, tương ứng, là số ca nặng và thở máy cũng tăng theo, cho dù tốc độ tăng và số ca nặng chưa ở mức cấp số nhân như giai đoạn đỉnh dịch trong năm 2021.

Những cảnh báo mới nhất này của WHO một lần nữa cho thấy việc đẩy mạnh truyền thông đến từng người dân về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là tiêm mũi nhắc lại, và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin tại mỗi địa phương, bao gồm tiêm mũi 1 và mũi 2 đối với những người chưa tiêm và tiêm mũi nhắc 1 và mũi nhắc 2 đối với những người đã tiêm, ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.