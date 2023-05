VietTimes – Trên một số website, viên sủi An Thần được quảng cáo có tác dụng như thuốc chữa bệnh, không đúng với giấy xác nhận nội dung cho phép, là vi phạm pháp luật.

Hôm nay, 8/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, thời gian vừa qua, một số website đã quảng cáo viên sủi An Thần do Công ty TNHH thương mại KHT (địa chỉ: Phòng 402 số nhà 225A Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm, có nội dung sản phẩm này có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Không những vậy, những quảng cáo này sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo là vi phạm, đồng thời, quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung đã được xác nhận.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đã làm việc với đại diện Công ty TNHH thương mại KHT. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Chang - đại diện Công ty TNHH thương mại KHT - khẳng định các website đăng tải quảng cáo sai sự thật không phải là của Công ty TNHH thương mại KHT. Công ty này không thực hiện và không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào thực hiện quảng cáo viên sủi An thần trên các website này.

Trước các nội dung quảng cáo sai sự thật tại các đường link nêu trên và đại diện Công ty TNHH thương mại KHT khẳng định không làm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào đó để quyết định mua và sử dụng sản phẩm.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc.