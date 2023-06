Uống nước măng chua, người phụ nữ bị co giật, hôn mê, phải cấp cứu

VietTimes – Sau khi uống 1 bát nước măng chua do gia đình tự ngâm, người phụ nữ ở Thái Nguyên rơi vào tình trạng co giật toàn thân và hôn mê sâu, do bị ngộ độc xyanua có trong măng chua.