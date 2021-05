Triển lãm “Hương lụa” mang hơi thở đất Bắc vào phương Nam

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát, triển lãm “Hương Lụa” khai mạc chiều 7/5/2021 vẫn diễn ra nhưng BTC đã chế số lượng khách mời. Triển lãm sẽ kéo dài cho đến hết ngày 21/5/2021 tại Huyền Art House – số 8A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM. Đây là sự kiện nghệ thuật phối hợp giữa MAI Gallery và Huyền Art House, với mong muốn đưa nghệ thuật hội họa theo trường phái biểu hiện trên chất liệu Lụa tơ tằm (gọi ngắn gọn là tranh lụa) đến gần hơn với người thưởng thức nghệ thuật phía Nam.

Tranh lụa là một ngôn ngữ hội họa lạ nhưng không mới, bởi xuất phát điểm của tranh lụa có trước sự ra đời của tranh sơn dầu một thời gian khá dài, tuy nhiên, do độ khó của việc thực hiện và đòi hỏi sự nhẫn nại của người họa sĩ mà hiện nay, còn rất ít họa sĩ lựa chọn gắn bó với tranh lụa.

Tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Thu Hương

Hoạ sĩ Hà Nội Nguyễn Thu Hương được biết đến là một trong những người đắm đuối với lụa. Sau triển lãm mang tên “Lụa của Hương” diễn ra hồi cuối 2019, đầu 2020, họa sĩ đã nhận về nhiều tín hiệu tích cực từ phía khán giả, chuyên gia thẩm định, nhà sưu tầm và công chúng yêu nghệ thuật bởi cách thể hiện trong trẻo, thuần khiết nhưng đầy nội lực của mình.

Nối tiếp sự thành công từ “Lụa của Hương”, triển lãm “Hương lụa” được chắp cánh bởi MAI Gallery lâu đời với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật hội họa tại phía Bắc và Huyen Art House - sức hút mới mẻ tại khu vực phía Nam.

Nguyễn Thu Hương được biết đến là một trong những người đắm đuối với lụa

Với mong muốn đưa nghệ thuật tranh lụa phát triển và nhìn nhận đúng vị trí, “Hương lụa” kỳ vọng như một sự đánh thức thị giác của số đông đã quá quen thuộc với các phương thức hội họa trên giấy.

Triển lãm "Hương lụa" trưng bày 25 tác phẩm tranh lụa được hoạ sĩ thực hiện liên tục trong suốt 8 năm, với các chủ đề mở, được Nguyễn Thu Hương đúc rút từ những sự việc diễn ra hoặc là chính cảm nhận của họa sĩ về những điều trong cuộc sống.

Nguyễn Thu Hương là tay cọ chịu biến hóa với nhiều phong cách hiện đại như lập thể, trừu tượng, các motif lặp lại nhưng chưa bao giờ giống nhau, vượt qua định kiến về phong cách sáng tác tranh lụa xưa nay thường là các chủ đề rất đơn giản như phong cảnh, chân dung.

Triển lãm "Hương lụa" trưng bày 25 tác phẩm tranh lụa được hoạ sĩ thực hiện liên tục trong suốt 8 năm

Nguyễn Thu Hương tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam) năm 2005; Tốt nghiệp thạc sỹ Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2012.

Hoạ sĩ đã tham gia nhiều triển lãm nhóm như: 2021 - Những Nàng Thơ Trong Tranh, The Muse – Art space, Hà Nội; 2019 - Biennale Mỹ thuật trẻ,Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức; Viet Art Now – một số gương mặt điển hình, Hà Nội; 2018 - Festival Mỹ thuật châu Á: Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, Hà Nội; Tranh lụa và điêu khắc nhỏ, Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) tổ chức, Hà Nội; 2017 - Triển lãm tranh lụa và sản phẩm lụa Việt Nam, Bộ VHTTDL phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức, California, Hoa Kỳ; 2016 - Equilibrio, tại White Box, Kuala Lumpur, Malaysia; 2015: Điểm đến IV- Mọc, Triển lãm mỹ thuật của một số nữ nghệ sĩ hai nước Việt Nam-Malaysia, Hà Nội; Mỹ thuật Việt Nam định kỳ 5 năm, do Bộ VHTTDL và Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, Hà Nội;

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Hương mang hơi thở đất Bắc vào phương Nam

Năm 2014 - Festival Mỹ thuật trẻ, do Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) tổ chức, Hà Nội; 2013 - Họa sĩ trẻ đang nghĩ gì? do CLB Họa sĩ trẻ - Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, Hà Nội; 2011 - Asia Art Festival do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, Hà Nội; 2007 - Triển lãm tranh lụa toàn quốc, do Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh (Bộ VHTTDL) tổ chức, Hà Nội.

Nguyễn Thu Hương đoạt Giải Ba, Biennale Mỹ thuật trẻ, TP.HCM năm 2019;

Giải Khuyến khích, Triển lãm mỹ thuật khu vực I – Hà Nội của Hội Mỹ thuật Việt Nam 2017; Tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Triển lãm mỹ thuật khu vực I – Hà Nội 2006.

Tranh lụa của Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thu Hương là tay cọ chịu biến hóa với nhiều phong cách hiện đại như lập thể, trừu tượng