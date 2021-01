Top những tựa game đáng chơi nhất trên PS5 (phần 5)

Ở phần trước bạn đã được giới thiệu qua 10 tựa game đáng chơi nhất trên PS5 ở thời điểm hiện tại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm 2 tựa game nữa nhé.

10. Dirt 5

Giá: 41,99 USD

Ảnh: Trustedreviews

Những năm gần đây khi thị trường game đua xe không còn được người chơi đón nhận như trước thì dòng game của Codemasters vẫn luôn là một tia sáng hiếm hoi trong thể loại này. Từ series F1, cho đến GRID và DiRT đều chạm được đến cộng đồng fan hâm mộ game đua xe trên toàn thế giới. Những trò chơi của họ không chỉ hướng vào một đối tượng duy nhất, dù là những người chỉ thích chơi đua xe giải trí cho vui, hoặc những người đòi hỏi game phải mô phỏng chính xác từng chi tiết của đường đua và của chiếc xe.

Khá thú vị khi DiRT 5 là một trong những tác phẩm đầu tiên mở màn cho thế hệ Console mới trên PS5 và Xbox Series X. Nếu DiRT Rally hướng đến những người cuồng bộ môn đua xe nguy hiểm nhất hành tinh, nguy hiểm và khó đến mức tay đua phải có một người bạn đồng hành để đọc đường đua, thì series DiRT bản chính lại vui nhộn hơn, xả stress tốt hơn. DiRT 5 cũng không phải ngoại lệ.

Bản thân cái tên game đã tạo nên cảm hứng “bùn” trong game gần gũi nhất với thiên nhiên, đâu đâu cũng có sỏi và sỏi. Cũng giống như đường đua ở một mỏ đá ở Ý, nắng bám đầy bụi trên xe. Hướng đến Trung Quốc hoặc Brazil, khí hậu nhiệt đới mưa nhiều khiến đường đua đầy bùn đất, sỏi đá tạo sự khó khăn nhất định cho người chơi. Thậm chí game còn sáng tạo tới mức đưa người chơi đến cả lòng sông Hudson đóng băng vào mùa đông ở New York để đua ở đó. Sức sáng tạo về nội dung đường đua của DiRT gần như không có giới hạn. Tuy nhiên những fan hâm mộ dòng game này đã đưa ra một số lời phê bình khi trò chơi đã bị thiếu đi những đường đua ở Châu Phi gió cát vốn đã là điểm nhấn từ những phần trước.

Ở chế độ chơi đơn, với sự đa dạng đến choáng ngợp về lượng xe, về chất lượng của mỗi đường đua và về màu sắc rực rỡ kết hợp với âm nhạc sôi động, DiRT 5 đủ sức đưa anh em thoát khỏi cái bóng của nhiều trò chơi đua xe đường phố khác, để khắc họa một khía cạnh thể thao tốc độ không thể thiếu trong lịch sử: Những con đường rừng bùn sình lầy lội, những rặng núi cheo leo, và tham vọng chinh phục thiên nhiên của con người.

Kho xe đồ sộ luôn là đặc điểm chính của dòng game ăn khách này, từ những chiếc xe huyền thoại năm 80, 90 của làng rally thế giới như Ford RS200 của Group B khét tiếng, cho đến Subaru Impreza hay đại kình địch của nó là Lancer Evo VI, hay những chiếc hatchback của thời 2000 hay 2010.

DiRT 5 cũng thành công trong việc kết hợp những tính năng hay nhất của những phiên bản trước đó, từ những chặng đua bẩn thỉu ở DiRT 2, đến Gymkhana trong DiRT 3, nơi anh em tập chạy xe sao cho mượt nhất, drift ngọt nhất, giành nhiều điểm nhất và trau chuốt cho từng chế độ chơi để đem lại cảm giác vui nhất có thể. Thêm nữa, DiRT 5 còn có chế độ Playgrounds cho phép anh em tự tạo đường đua và chia sẻ cho những người chơi khác trên toàn thế giới. Chúng có thể là những gymkhana chạy drift, hoặc cũng có thể là những đường đua để anh em so tài xem ai hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Về phần đồ họa có lẽ không phải là điểm mạnh của tựa game này bởi chúng không thực sư mang tới sự cải tiến cho người dùng tuy nhiên hình ảnh cùng ngôn ngữ thiết kế trên DIRT 5 vẫn khá “tròn vai” đủ sức để cuốn hút người chơi. Thêm nữa khá đáng tiếc khi DIRT 5 tập trung khá nhiều vào khả năng đa dang của từng màn đua vì thế mỗi lần chơi tựa game sẽ yêu cầu một loại xe riêng để phù hơn với cuộc đua đó. Điều này vô hình trung khiến người chơi không thể độ chiếc xe của mình như một số tựa game khác. Cụ thể thứ duy nhất bạn có thể thay đổi đơn giản chỉ là decal xe.

Nhìn chung, DiRT 5 không phải tựa game hoàn hảo ở mọi khía cạnh tuy nhiên nó vẫn làm rất tốt những gì người chơi đam mê tốc độ cần. Với mức giá 41,99 USD thì DIRT 5 chắc hẳn là một game hay trên PS5 mà bạn không thể bỏ lỡ.

12. Persona 5

Giá: 29,99 USD

Ảnh: The Verge

Cốt truyện trong Presona 5 đươc người chơi đánh giá rất cao bởi chất phim ảnh mà nó đem lại. Các chủ đề trong trò chơi xoay quanh việc đạt được sự tự do cá nhân cơ bản và xa hơn nữa là thoát khỏi những hạn chế, giới hạn của các luật lệ xã hội hiện đại. Persona phần 5 đặt người chơi vào vị trí của một học sinh trung học đến từ Nhật Bản, thành viên của tổ chức Phantom Thieves of Hearts, những người đang chật vật cân bằng thời gian biểu học tập của mình với thời gian để làm nhiệm vụ chiến đấu với những con ác quỷ nguy hiểm trong không gian Metaverse. Nhà sản xuất sử dụng phong cách anime độc đáo của Nhật Bản để dẫn dắt câu chuyện. Persona 5 đã phát triển các trò chơi phong phú với nhiều chủ đề xã hội thực tế cho nhân vật chính.

Persona 5 diễn ra trong vũ trụ game Persona, xoay quanh quá trình nhóm học sinh trung học Nhật Bản khai thác Personas, đại diện cho sức mạnh tâm lý bên trong con người nhóm học sinh đặc biệt này. "Persona 5" lấy bối cảnh ở Tokyo hiện đại vào tháng 4 năm 20XX, với các địa điểm trong thế giới thực, bao gồm các cộng đồng nổi tiếng thế giới: Akihabara, Shinjuku và Shibuya. Ngoài những cảnh đường phố đông đúc, người chơi cũng có thể khám phá các địa điểm cụ thể như cửa hàng, nhà hàng và rạp chiếu phim. Bối cảnh chính của toàn bộ trò chơi là Học viện Shujin nơi nhân vật chính đang theo học.

Nhân vật chính xuất hiện trong Persona 5 là một người có tính cách trầm lặng, một tính cách phổ biến trong series Persona. Anh có bí danh là Joker, thủ lĩnh của biệt đội Phantam Thief of Hearts, những người có khả năng thay đổi chiều hướng trái tim của bọn tội phạm hoặc những người xấu xa thông qua cổng Metaverse.

Điều tạo nên sức hút cho hàng triệu game thủ mà Persona 5 đã làm được thành công chính là sự mô phỏng chu kỳ ngày đêm và hệ thống thời tiết tương tự như bối cảnh xã hội thực tế mà các nhà phát triển game đã dày công sáng tạo. Trong thời gian không phải đi học của trò chơi, Joker có thể đi làm các công việc lặt vặt, trải nghiệm các hoạt động giải trí hoặc thú vị hơn và tạo ra các vật phẩm chiến đấu. Từ đó, bạn có thể nâng cao thuộc tính nhân vật, từ đó cung cấp thêm hiệu ứng hình ảnh trong trận chiến.

Tuy nhiên, điều làm nên thành công của dòng game này chính là thế giới song song Metaverse. Trong thế giới Persona, những hồn ma ác quỷ bị đánh đuổi và tháo chạy đến chiều không gian song song để ẩn nấp. Trong chiều không gian Metaverse, có một nơi đặc biệt gọi là ngục tối Mementos. Trong ngục tối Mementos, tổ chức Phantom Thieves of Hearts có thể thực hiện yêu cầu của NPC, có thể sử dụng khả năng tàng hình để tránh tầm nhìn của kẻ thù, và có thể giải các câu đố ở một số khu vực nhất định. Khi chúng ta khám phá các manh mối trong Metaverse, một máy cảm biến báo động sẽ xuất hiện. Nếu máy đo 100% thì đội đó phải rời khỏi vị trí hiện tại ngay lập tức. Sau khi tiêu diệt thành công kẻ thù, mức độ cảnh báo sẽ giảm xuống. Trên khắp thế giới Metaverse sẽ có hàng loạt phòng an toàn, trong phòng an toàn, người chơi có thể lưu trò chơi, chữa lành vết thương hoặc tìm đường đến các phòng an toàn khác.

Cũng giống như các phần trước trong series Persona, trò chơi sử dụng hệ thống chiến đấu theo lượt. Về mặt đồ họa và âm thanh thì Persona 5 đã thể hiện rất tốt với lối thiết kế theo phong cách anime. Phần âm nhạc tuyệt vời của Persona 5 được phát triển bởi đạo diễn âm thanh nổi tiếng Shoji Meguro. Nhìn chung, tựa game này khá hoàn hảo và rất xứng đáng có môt vị trí trong chiếc máy PS5 của bạn.

