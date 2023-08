Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép của 50 đơn vị kinh doanh dược

Trong số này, có 17 đơn cơ sở bị rút giấy phép vì đã ngừng hoạt động, còn lại 33 đơn vị bị thu hồi do không đảm bảo duy trì các điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định, gồm:

1. Quầy thuốc 24h.vn (32-LK9-Tổng cục V, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

2. Nhà thuốc Minh Lộc (địa chỉ số 2, ngõ 460 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân)

3. Nhà thuốc 19/8 (Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (địa chỉ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, phường Mai Dịch, Cầu Giấy)

4. Nhà thuốc số 1 Bệnh viện Bắc Thăng Long (Tổ 18, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh)

5. Nhà thuốc Nguyễn Thị Khang (29 phố Đông Tác, phường Kim Liên, Đống Đa)

6. Nhà thuốc tư nhân DS Lê Thị Lạp (103 Khương Trung, phường Khương Trung, Thanh Xuân)

7. Nhà thuốc Hồng Hà 2 (Số 14, ngách 1/46 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân)

8. Nhà thuốc trực thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội (77 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng_

9. Quầy thuốc Tú Anh (90 thôn Hữu Lê, Hữu Hòa, Thanh Trì)

10. Nhà thuốc dược sỹ Hạnh (Số nhà 37, tổ 2 Văn Nội, phường Phú Lương, Hà Đông)

11. Nhà thuốc Lam Hạnh (Shophouse SHB2, Chung cư Anland Lake View, TDP Hòa Bình, phường Dương Nội, Hà Đông)

12. Nhà thuốc Sao Sáng (Số 01, dịch vụ 3, TDP 2, phường Phú La, Hà Đông)

13. Nhà thuốc Việt Anh (Số 28LK, 16 Dọc Bún, tổ 5, phường La Khê, Hà Đông)

14. Nhà thuốc Bắc Ly (Số 2, TDP 6, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ)

15. Nhà thuốc Thùy Linh (538 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm)

16. Quầy thuốc trực thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Goli (Khu thương mại dịch vụ số 12, tầng 1, tòa T3-Thăng Long, Victory, xã An Khánh, Hoài Đức)

17. Quầy thuốc Đặng Bích Lộc (20 đường liên xã, thôn Tằng My, xã Nam Hồng, Đông Anh)

18. Nhà thuốc Lan Phương (99A, ngõ 112 phố Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình)

19.Nhà thuốc trực thuộc Công ty cổ phần tập đoàn True Hope (CC2, KĐT Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Hoàng Mai)

20. Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai (Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai)

21. Quầy thuốc Trung tâm Phúc Hưng trực thuộc TTYT huyện Phúc Thọ TTYT, cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ

22. Quầy thuốc Ngọc Tảo trực thuộc TTYT huyện Phúc Thọ (TTYT, cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ)

23. Nhà thuốc số 1 Y Tâm trực thuộc TTYT quận Hoàn Kiếm ( Số 47 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm)

24. Nhà thuốc Good trực thuộc TTYT quận Hoàn Kiếm (Số 47 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm)

25. Quầy thuốc Hòa An (Kiot 10ACT5 khu đất đấu giá Tân Triều, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì)

26. Quầy thuốc Yên Ngưu (81, ngõ 298 đường Ngọc Hồi, thôn Yên Ngưu, Thanh Trì)

27. Nhà thuốc Thảo Nguyên (N02-1.K17 khu Văn La, Tổ 5, phường Phú La, Hà Đông)

28. Quầy thuốc Linh Phượng (Ngõ 304 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì)

29. Quầy thuốc Tú Uyên (Mạch Lũng, xã Đại Mạch, Đông Anh)

30. Quầy thuốc Huy Linh (Đội 1, Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì)

31. Quầy thuốc Minh Thoa (Thôn Dục Tú 3, xã Dục Tú, Đông Anh)

32. Nhà thuốc Hà Phương trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đều tư Trí Việt (Số 1 Vạn Kiếp, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm)

33. Nhà thuốc Tâm Tình (77, ngõ 96, tổ 8, phường Thượng Thanh, Long Biên)

Danh sách đầy đủ 50 đơn vị bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép