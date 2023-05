Samsung Galaxy Watch 6 ra mắt tính năng theo dõi nhịp tim được FDA chấp thuận

Samsung đã thông báo rằng dòng Galaxy Watch 6 sắp ra mắt của họ sẽ có tính năng theo dõi nhịp tim được FDA phê chuẩn, cho phép người dùng phát hiện nhịp tim bất thường và các dấu hiệu rối loạn nhịp tim. Tính năng này có tên là Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN), là một phần của tính năng Điện tâm đồ (ECG) hiện có trên Galaxy Watch và đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận.

Tính năng IHRN sẽ là một phần của bản cập nhật One UI 5 Watch và sẽ ra mắt trên dòng Galaxy Watch 6, được đồn đại là bao gồm một mẫu tiêu chuẩn và một biến thể cổ điển với khung bezel xoay vật lý. Sau khi phát hành dòng Watch 6, tính năng IHRN sẽ mở rộng sang các phiên bản Galaxy Watch trước đó.

Tính năng IHRN sử dụng Cảm biến BioActive, được giới thiệu với dòng Galaxy Watch 4, để phát hiện nhịp tim của người dùng không đều. Cảm biến BioActive là cảm biến 3 trong 1 kết hợp cảm biến nhịp tim quang học, cảm biến điện tim và cảm biến phân tích trở kháng điện sinh học để cung cấp khả năng theo dõi nhịp tim chính xác hơn.

Ngoài tính năng IHRN, bản cập nhật One UI 5 Watch sẽ mang đến cho người dùng các bảng đánh giá và phân tích nhịp tim, các tính năng an toàn được cải thiện như Phát hiện ngã và cuộc gọi SOS tự động, đồng thời giúp người dùng có giấc ngủ chất lượng hơn. Bản cập nhật sẽ chỉ khả dụng trên đồng hồ thông minh Wear OS Galaxy, bao gồm các mẫu Galaxy Watch 4 trở lên và không khả dụng trên các mẫu cũ hơn do Tizen cung cấp, chẳng hạn như Galaxy Watch 3.

Sự nhấn mạnh của Samsung vào các giải pháp an toàn chủ động và cho phép người dùng hiểu biết toàn diện hơn về tim mạch và sức khỏe tổng thể của họ phản ánh xu hướng phát triển trong ngành công nghệ thiết bị đeo đối với việc theo dõi sức khỏe và thể chất. Dòng Galaxy Watch 6, với tính năng theo dõi nhịp tim được FDA chấp thuận, sẵn sàng trở thành lựa chọn phổ biến cho người tiêu dùng đang tìm kiếm trải nghiệm theo dõi sức khỏe toàn diện và chính xác hơn.

Theo Gizmochina