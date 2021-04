Nóng: Nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Y tế chuyển gấp vaccine phòng COVID-19 cho miền Tây

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã quyết định điều chuyển 20.000 liều vaccine phòng COVID-19 phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2.

Được biết, 20.000 liều vaccine được điều chuyển nằm trong tổng số 43.700 liều vaccine cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải dương đợt 2 cho 9 địa phương gồm: Lào Cai, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai tiếp nhận số lượng vaccine nhiều nhất trong 9 tỉnh với 5.000 liều, tiếp theo đó là Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng với 2.000 liều và Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau với 1.800 liều.

Bộ Y tế yêu cầu chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia phối hợp cùng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương điều chuyển vaccine từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đến dự án tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc và miền Nam để cung ứng cho các địa phương, đơn vị trong danh sách. Các đơn vị sẽ tiếp nhận vaccine và tổ chức triển khai tiêm chủng theo quy định.

Bác sĩ ở tuyến đầu chống COVID-19 được tiêm vaccine (Ảnh - Tuấn Dũng)

Thông tin về những biểu hiện có thể gặp phải sau tiêm vaccine phòng COVID-19, PGS.TS. Đào Xuân Cơ – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – cho biết: Hiện nay, cả nước đã tiêm chủng vaccine COVID-19 cho gần 210.000 người tại 25 tỉnh, thành phố. Trong đó, tỉ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine COVID-19 gặp khoảng 30%, thấp hơn báo cáo của châu Âu và nhà sản xuất.

Sau tiêm, cơ thể có thể gặp các biểu hiện là sốt, mệt mỏi, đau chỗ tiêm,… Đây là các biểu hiện thường gặp và cũng là những phản ứng thông thường của cơ thể với tất cả các loại vaccine nói chung và vaccine phòng COVID-19 nói riêng. Chỉ một số trường hợp xuất hiện phản ứng dị ứng với các mức độ khác nhau, chủ yếu ở mức độ I, rất ít trường hợp ở mức độ II,III. Tất cả các trường hợp này đều được phát hiện kịp thời và xử trí theo đúng phác đồ của Bộ Y tế ban hành.

Với khâu tổ chức tiêm chủng bài bản, nhằm đảm bảo an toàn cho người đi tiêm, nên quy trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam khác hẳn so với các quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm cả các nước phát triển, đó là tổ chức thực hiện khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng an toàn, người tiêm được theo dõi sức khỏe tại điểm tiêm ít nhất 30 phút, sau đó tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo, tiếp tục theo dõi đến 3 tuần sau khi tiêm… Các bệnh viện luôn sẵn sàng, thường trực đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm.

“Có thể nói, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới thực hiện quyết liệt đồng thời tất cả những biện pháp trong chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 như hiện nay. Chính sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống từ y tế cơ sở cho đến tuyến Trung ương, các ca có phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 vừa qua ở nước ta đều được xử lý theo đúng quy định và nhanh chóng phục hồi sức khỏe” – ông Cơ nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu và các quốc gia sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Astra Zeneca cũng như các vaccine phòng COVID-19 của các công ty khác, trong quá trình tiêm chủng tất cả các vaccine đều gặp một tỷ lệ rất thấp (hiếm gặp) với 1-4 ca trên 1 triệu người tiêm có biểu hiện rối loạn đông máu khuyết khối, giảm tiểu cầu. Tuy nhiên, ở Việt Nam cho đến nay chưa ghi nhận ca nào có biểu hiện rối loạn đông máu.