Những tựa game hay nhất mọi thời đại trên Steam (Phần 9)

25. Gears 5

Giá: 14,99 USD

Gear 5 là tựa game nối tiếp dòng game vốn đã rất nổi tiếng và được lòng các game thủ Gears of War 4 đến từ nhà phát hành The Coalition. Gears 5 đem đến cho chúng ta bối cảnh 25 năm kể từ sau khi cuộc tranh đấu của COG chống lại Locust và Lambent kết thúc và chỉ vài tháng sau các sự kiện của Gears of War 4, nội dung của Gears 5 đơn giản là không có chỗ cho những cuộc chiến trường kỳ ngang tầm quy mô của những Pendulum War hoặc E-Day. Thay vào đó tựa game này sẽ giới thiệu cho chúng ra một mầm mống đe dọa mới tới nhân loại trên hành tinh Sera. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cố gắng truy tìm và tiêu diệt những con quái vật đó.

Đầu tiên là về đồ họa, phải nói là The Coalition đã sự dụng tối đa hiệu năng của dòng máy XBOX ONE khi từng vật thể, từng khung cảnh, từng giọt nước… được chăm chút cực kỳ kỹ lưỡng. Đó là chưa kể bản đồ của Gears 5 cực kỳ rộng lớn ấy mà khi mở từng khu vực mới vẫn không có dấu hiệu lag máy. Đây là phần xử lý cực kỳ ấn tượng từ các nhà phát triển game.

Điểm cộng thứ hai của tựa game là khả năng tương tác của người chơi với môi trường xung quanh được nâng cấp đáng kể. Giờ đây người chơi có thể đẩy tủ ngang làm lá chắn cho mình, sai bảo robot lấy đạn, giật điện kẻ thù, lấy vũ khí, đạn dược từ tầm xa... Đây là một bước tiến lớn giúp lối chơi của Gears 5 tạo cho người chơi cảm giác mới mẻ, không quá dập khuôn giống các phần chơi trước.

Chỉ số AI của NPC và quái vật cũng được cập nhật khi giờ đây NPC có thể xung phong tấn công địch hay người chơi khi đang "hấp hối". Âm thanh trong Gears 5 cũng được đánh giá khá cao khi nhà làm game đã quyết định hợp tác với nhà soạn nhạc nổi tiếng Ramin Djawadi.

Thật đáng tiếc khi Gears 5 vẫn còn một vài lỗ hổng không đáng có. Điều khiến game thủ khó chịu nhất là việc giảm số lương người chơi xuống 2 trong phần chơi co-op. Điều này khiến game thủ không thể kết hợp với nhau công thủ một cách hoàn hảo được bằng đội hình 4 người như tựa game tiền nhiệm Gears of War 3. Tuy nhiên, thay vào đó có bạn sẽ được đồng hành cùng robot JACK với kha khá khả năng bổ trợ người chơi trong giao chiến: làm choáng kẻ địch để khiến chúng hớ hênh ngoài chỗ nấp, áp một lớp giáp tạm thời để vô hiệu hóa toàn bộ sát thương nhận được, tàng hình trong một khoảng thời gian ngắn, hack và khiến một tay Swarm địch trở mặt đồng đội...

Việc đưa thế giới mở vào Gears 5 cũng là một điểm trừ mà khá khá người chơi thường xuyên phàn nàn về nó. Điều này sẽ khiến cốt truyện - thứ mà người chơi quan tâm nhất bị "loãng" đi đáng kể khiến thông điệp của nhà phát hành không còn đọng lại quá nhiều trong Gears 5 nữa.

Nhìn chung, đây là tựa game đáng để các bạn trải nghiệm. Gears 5 đem đến cho bạn một trải nghiệm giải trí khá tuyệt vời vừa đã cả tai và mắt. Game vẫn còn một số điểm cần The Coalition chỉnh sửa để nâng trải nghiệm của người dùng lên một tầm cao mới.

26. Hitman 2: Make the world your weapon

Giá: 57,99 USD

Hitman vốn đã được biết đến là một dòng phim ăn khách với những cảnh hành động tuyệt đẹp, mãn nhãn. Vì vậy không khó hiểu khi những tựa game chuyển thể từ bộ phim này cũng có một lượng fan hâm mộ không lồ. Ngay từ những ngày đầu ra mắt Hitman 2 đã có hàng loạt người đón nhận và không tiếc lời khen dành cho siêu phẩm game này. Hitman 2 có thể nói gần giống hoàn toàn so với phiên bản trước đó. Nhà làm game chỉ thay đổi một số màn chơi cũng như thêm vào một vài vũ khí để tăng sự thú vị khi trải nghiệm tựa game.

IO Interactive lần này đã chịu trau chuốt tỉ mỉ đồ họa của môi trường, của nhân vật. Môi trường được xử lý sắc nét hơn và màu sắc có vẻ tươi sáng hơn phiên bản Hitman trước đây. Bạn có thể choáng ngợp với sự hiện đại của Miami, sự nhếch nhác của khu ổ chuột Mumbai hay cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi đồi Colombia. Ngoài phần môi trường thì nhân vật cũng là điểm được nâng cấp khi giờ đây bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt của nhân vật. Tất cả thứ đó khiến người chơi có thể trải nghiệm tựa game một cách chân thật nhất.

Bước vào game bạn sẽ được hóa thân thành một sát thủ khét tiếng với những kĩ năng thượng thừa. Lúc này, bạn phải dùng mọi thứ để tạo ra cái chết cho mục tiêu một cách càng tự nhiên càng tốt. Hitman 2 làm rất tốt điều này khi trong một màn chơi đã cài vào khá nhiều cách khác nhau để tiêu diệt mục tiêu. Với khẩu hiệu "Make the world your weapon", Hitman 2 đã đem lại một thế giới chân thực, nơi mà bạn có thể thực hiện một màn ám sát hoàn hảo nhất. Hoặc nếu bạn không thích lén lút bạn có thể đơn giản rút súng ra và “xử” hết mọi người xung quanh nếu bạn có thể. Hơn hết là bạn có thể sáng tạo ra một màn chơi mới, với các ám sát không giống ai, miễn là mục tiêu của bạn nằm xuống là được.

Dẫu vậy Hitman 2 vẫn còn một số điểm khiếm khuyết xoay quanh các màn chơi. Trước hết là sự thiếu nhất quán trong cách vận hành của các màn chơi. Với cùng một kế hoạch hành động được lặp lại lặp lại, chính xác từng bước một, thì vẫn có khả năng kết quả mà bạn nhận được từ kế hoạch đó trong Hitman 2 là không giống nhau giữa tất cả các lần triển khai. Thêm nữa, trang bị vật phẩm quá thiếu sáng tạo cũng là một điểm trừ khá lớn. Khi so với HITMAN thì tựa game này cũng chẳng cải tiến là bao. Dẫu vậy, Hitman 2 đã kế thừa và phát huy được những thành công của phiên bản tiền nhiệm và xứng đáng tạo nên một tựa game hành động xuất sắc, hậu bản tuyệt vời cho HITMAN.

27. Hellblade: Senua's Sacrifice

Giá: 14,99 USD

Hellblade: Senua's Sacrifice nối lên với lối chơi mới mẻ kết hợp giữa hành động và phiêu lưu giải đố. Cốt truyện của Hellblade: Senua's Sacrifice dường như được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu. Nhân vật chính của chúng ta là Senua, một nữ chiến binh người Celt, trên đường đến vùng đất Helheim, xứ sở của cõi âm để giải thoát cho linh hồn của Dillion là thầy và cũng là chồng mình cùng cha mẹ.

Cơ chế tấn công của tựa game được làm khá đơn giản, chỉ dựa vào chuỗi combo "phòng thủ - phản công" giống các tựa game nhập vái khác. Độ khó của combat sẽ tăng lên khi có nhiều kẻ địch xuất hiện cùng lúc, với cách chơi đối kháng phòng thủ – phản công thì việc bị bao vây sẽ khiến bạn chống đỡ rất vất vả. Thêm một điểm cộng của Hellblade: Senua's Sacrifice là tựa game còn kết hợp cơ chế giải đố rất thú vị theo góc nhìn của nhân vật. Điều này khiến game thủ rất thích thú và cảm thấy hào hứng khi trải nghiệm tựa game này. Hình ảnh và âm thanh cũng là một điểm mạnh của game. Ngôn ngữ thiết kế cùng với từng tầng âm thanh được người chơi đánh giá rất chân thực tạo cảm giác thích thú khi trải nghiệm tựa game.

Có lẽ không có quá nhiều điều để chê trong tựa game này bởi nó thực sự đã làm khá tốt. Tuy nhiên, game khá ngắn khiến game thủ hơi nuối tiếc khi Hellblade: Senua’s Sacrifice chỉ có độ dài tầm 10 giờ chơi. Nhìn chung đây là một tựa game rất đáng để trải nghiệm với mức giá bình dân chỉ khoảng 15 USD.

