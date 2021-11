Hóc xương cánh gà, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu

BV Hữu nghị Việt Đức cho biết: Bệnh nhân N.V.L. (42 tuổi), sống ở Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc vào viện vì bị hóc xương gà.

Anh L. có tiền sử tai biến từ năm 2014, đôi khi khó khăn khi ăn uống và vận động chân tay. Khi ăn thịt gà, anh L. đã vô tình nuốt cả miếng thịt kèm xương lớn và mắc nghẹn ở cổ. Anh được khám ở BV huyện và có chỉ định nội soi. Khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện thực quản anh L. có dị vật màu trắng, chiếm hết chu vi lòng thực quản, không thể lấy được bằng dụng cụ.

Tại BV Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ chụp phim cắt lớp vi tính phát hiện bệnh nhân có dị vật kích thước 37x15x24, khối chắc và lớn nên chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một đoạn cánh gà có cả thịt và xương mắc vào thực quản ngay sụn giáp nhẫn của bệnh nhân. Đây là chỗ hẹp sinh lý của thực quản nên dị vật hay bị mắc, cũng là điểm yếu của thực quản được gọi là tam giác Killian rất dễ thủng rách. May mắn, chỗ xương gà nằm theo trục dọc ở cổ bệnh nhân nên đoạn xương nhọn đã chặt ra không chọc thủng thực quản.

Các bác sĩ đã mở thực quản lấy đoạn cánh gà, khâu lại thực quản, đặt dẫn lưu vùng cổ và mở thông dạ dày cho bệnh nhân. Người bệnh sẽ không được ăn bằng miệng trong ít nhất 1 tháng cho đến khi chỗ khâu ở cổ liền. Sau hơn 1 tuần, người bệnh tiến triển tốt và được ra viện.

PGS.TS. Nguyễn Đức Chính - nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, BV Hữu nghị Việt Đức – cho biết: “Trường hợp bị hóc xương như bệnh nhân N.V.L. không hiếm gặp. Tôi đã từng gặp bệnh nhân nữ ở Hòa Bình đến muộn sau ăn thịt trâu 5 ngày. Không may mắn như bệnh nhân L. do đến muộn nên thực quản của chị này đã bị hoại tử gây áp xe trung thất lan rộng. Mặc dù được cứu chữa tích cực nhưng cuối cùng bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng. Khi mổ, các bác sĩ đã lấy ra nguyên miếng thịt trâu, còn thực quản của người bệnh thì mủn nát lan đến hết cả phần thực quản trong ngực. Ngoài ra còn có trường hợp cháu bé chỉ mới 2 tuổi (Hà Tây) bị hóc càng cua do gia đình nấu để sót trong bột. Cháu cũng không qua khỏi do quá bé và gia đình không đưa đến BV ngay vì không phát hiện kịp thời”.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi hóc xương, dị vật không nên ngại ngùng e dè mà cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được xử lý điều trị kịp thời. Ngoài ra cũng cần lưu ý khi ăn uống thức ăn có nguy cơ gây hóc, hay lưu ý nguy cơ dị vật có thể nuốt phải gây tổn thương như răng giả, thuốc còn nguyên vỉ,…