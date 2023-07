Giá vàng hôm nay 13/7: Duy trì đà tăng

Giá vàng thế giới

Theo dữ liệu từ Kitco.com, tính đến 22h15 ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay niêm yết ở mức 1.953,55 USD/ounce, tăng 21,35 USD so với đóng cửa phiên giao dịch trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 55,30 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 – 11,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo Reuters, giá vàng tăng khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed có thể tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 4% của tháng Năm và thấp hơn so với dự báo của giới phân tích.

Giá xăng tăng, giá thuê nhà tăng là lý do khiến CPI trong tháng Sáu tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước.

"Giá vàng tăng cao sau khi CPI thấp hơn dự kiến, hy vọng rằng việc tăng lãi suất trong tháng 7 có thể là lần cuối trong chu kỳ," Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập đóng trụ sở tại New York, cho biết.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Mỹ công bố lạm phát, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo công cụ theo dõi FedWatch của CME, các thị trường vẫn đang tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản sau cuộc họp chính sách vào ngày 25-26/7 tới. Tuy nhiên, thị trường tin rằng đây sẽ là đợt tăng lãi suất cuối cùng và sau đó Fed sẽ quan sát tác động của các đợt thắt chặt chính sách tiền tệ tới nền kinh tế.

Giá vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, vì điều đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không mang lại lợi suất.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 12/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 66,60 – 67,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua và chiều bán so với giá mở cửa buổi sáng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Doji) niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội ở mức 66,55 – 67,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chốt giá vàng đóng cửa ngày hôm qua tại thị trường Hà Nội ở mức 66,65 – 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 50.000 đồng/lượng chiều bán.

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mua vào ở mức 66,65 và bán ra ở mức 67,20 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua và 20.000 đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng giá vàng thế giới, vì vậy, giá vàng SJC có thể tăng trong phiên ngày 13/7./.