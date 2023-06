VietTimes – Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo tình trạng bệnh nhi nhập viện vì viêm phổi do Mycoplasma gia tăng, cùng với các triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường.

Đặc biệt, các chuyên gia nhi khoa còn lưu ý: Nếu không chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng, khiến trẻ suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng.

Một trường hợp điển hình được các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương nêu ra là bệnh nhi B.N (8 tuổi, Lào Cai). Cháu bị sốt cao liên tục, húng hắng ho, nên được đưa đi khám tại bệnh viện gần nhà và bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị sốt virus, rồi cho cháu theo dõi tại nhà thêm 3 ngày nhưng tình trạng sốt không hết.

Thấy tình hình bệnh của cháu không thuyên giảm, gia đình đã cho bệnh nhi B.N vào Trung tâm hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Đến ngày thứ 5, cháu bé liên tục sốt cao từng cơn, ho khan, phát ban toàn thân, kết quả chụp X- Quang phổi có hình ảnh viêm phổi thuỳ.

Vì thế, bệnh nhi được chỉ định làm xét nghiệm chuyên sâu để định danh chính xác tên loại vi khuẩn gây ra tình trạng trên. Kết quả xét nghiệm Mycoplasma Pneumoniae Real-time PCR dương tính.

Sau 5 ngày điều trị với kháng sinh đặc hiệu, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, hết sốt, không khó thở, phổi cải thiện rõ rệt.

BS. Nguyễn Thị Thu Nga thăm khám cho bệnh nhi B.N (8 tuổi, Lào Cai) (ảnh BVNTW)

Tương tự, bệnh nhi L.D.T (10 tuổi, ở Thái Bình) được đưa đến Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng ho nhiều, sốt cao liên tục, đau ngực, khó thở, phát ban toàn thân. Cháu được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới 9 ngày nhưng không đỡ.

Sau khi nhập viện khai thác tiền sử và thăm khám lâm sàng, chụp X-Quang, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi thuỳ/tràn dịch màng phổi trái do Mycoplasma. Chẩn đoán đúng và phác đồ phù hợp, sau hơn 10 ngày điều trị, hiện cháu bé tỉnh táo, ăn tốt, không đau ngực, không khó thở và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Theo PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh - Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương - viêm phổi có nhiều căn nguyên, trong đó Mycoplasma Pneumoniae (vi khuẩn không điển hình) là tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở cộng đồng ở trẻ em. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên hay gặp ở nhóm trẻ lớn.

Hiện nay, tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 150-160 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm Mycoplasma Pneumoniae chiếm khoảng 30%. Mỗi ngày có khoảng 30-40 bệnh nhân nằm điều trị.

Cũng theo PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, những triệu chứng viêm phổi do Mycoplasma ở trẻ rất dễ nhầm với những tác nhân viêm phổi khác, như viêm phổi do virus, viêm phổi do vi khuẩn khác vì có những biểu hiện như: sốt, ho, khó thở hoặc chụp phim X- Quang phổi có những tổn thương trên phim.

Tuy nhiên để chẩn đoán xác định tác nhân viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae cần phải làm xét nghiệm đặc hiệu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhân được làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán (Mycoplasma IgM), hoặc kỹ thuật xác định chuỗi ADN của Mycoplasma Pneumoniae trong dịch tiết đường hô hấp bằng kĩ thuật xét nghiệm Real-time PCR

"Để điều trị, các bác sĩ phải đảm bảo nguyên tắc chống suy hô hấp, điều trị kháng sinh phù hợp. Khi bệnh nhân có suy hô hấp chúng tôi phải đảm bảo nguyên tắc điều trị chống suy hô hấp chung, cho bệnh nhân thông thoáng đường thở, thở oxy tuỳ từng mức độ như: thở oxy qua gọng, qua mask, hoặc thở máy không xâm nhập. Với những bệnh nhân có những biến chứng khác ngoài phổi chúng tôi phải hội chẩn với các chuyên khoa để điều trị thích hợp” – PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh cho hay.

Để dự phòng cho trẻ cha mẹ cần rửa tay bằng xà phòng, cho trẻ sống trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát, không tiếp xúc với những trẻ có những biểu hiện ho, sốt.

Ngoài ra, cho trẻ có chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Ăn thức ăn có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.

Đặc biệt cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng theo đúng lịch, bởi vì nhiễm Mycoplasma Pneumoniae có thể đồng nhiễm thêm những vi khuẩn khác như phế cầu, Hip….

"Nếu thấy trẻ có những biểu hiện như viêm long đường hô hấp, sốt cao, ho khó thở, nhất là xảy ra ở trẻ từ 4-10 tuổi, thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và làm xét nghiệm, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, vì có thể bệnh nhân có những biến chứng mà cha mẹ không thể phát hiện ra như: Sốt cao có biểu hiện ngoài phổi, hoặc có thể viêm phổi nặng và suy hô hấp"- PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh khuyến cáo.