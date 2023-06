Bộ Công an tăng cường phát hiện gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Tại Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức ngày 15/6, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an - cho biết, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương các công tác chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi, tránh xảy ra sai sót.

Bộ Công an cũng phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, đánh giá an toàn trong các khâu của kỳ thi, đặc biệt là sử dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã rà soát và xử lý những thông tin trên mạng sai lệch, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.

Theo Tướng Mạnh, đối với các thiết bị có thể gian lận trong kỳ thi, đặc biệt là thiết bị công nghệ cao, Bộ Công an đã rà soát, phát hiện và xử lý những hành vi mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình, gian lận thi cử. Để đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối, Bộ Công an tiếp tục tập huấn, lưu ý với cán bộ tại các điểm thi về thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu trữ tại các điểm thi.

Cũng liên quan đến vấn đề kỹ thuật phục vụ kỳ thi, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GDĐT) Huỳnh Văn Chương thông tin: Năm nay, Bộ GDĐT tiếp tục sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm phiên bản đã cung cấp cho các Sở GDĐT năm 2022. Nhằm khắc phục một số hạn chế trong việc sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm, Bộ GDĐT đã tập huấn và hướng dẫn các Sở GDĐT chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin, cài đặt và sử dụng đúng quy định; tập huấn kỹ việc sử dụng phần mềm; tổng hợp các hạn chế, lỗi mà các kỳ thi trước bị mắc phải trong chấm thi để có phương án khắc phục, tránh lặp lại.

Toàn cảnh Hội nghị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Về công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện nay Bộ GDĐT đã hoàn thành việc rà soát ma trận của 15 môn thi. Xây dựng và hoàn thiện đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 công bố ngày 1/3/2023. Bên cạnh đó, Bộ GDĐT tiếp tục rà soát, biên tập, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để chuẩn bị cho Hội đồng ra đề thi.

Trong công tác ra đề thi, Bộ GDĐT đã ban hành hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm lựa chọn ngẫu nhiên các tổ hợp câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi thi để thực hiện soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; các mẫu biểu của mỗi khâu được rà soát; phân định rõ trách nhiệm của những người tham gia Hội đồng ra đề thi.

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, kỳ thi năm nay học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ - chương trình 2006, với sách giáo khoa cũ, nhưng tinh thần đổi mới ở tất cả các lớp, các chương trình.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong các công việc cần chuẩn bị, Bộ trưởng lưu ý Ban chỉ đạo địa phương sự ưu tiên cho chuẩn bị về phương diện kỹ thuật, trang thiết bị.

“Năm nào chúng ta cũng lưu ý thận trọng, nhưng thực tế cho thấy đôi khi chỉ trang thiết bị chưa tốt sẽ dẫn đến hệ quả chưa tốt. Chúng ta rút kinh nghiệm ngay kỳ thi lớp 10 vừa rồi của một địa phương - chỉ mờ một chút thôi đã phát sinh nhiều vấn đề phải xử lý. Do đó, cần ưu tiên trang thiết bị tốt nhất, nhưng cũng không phó thác hoàn toàn cho trang thiết bị, việc kiểm tra của con người, yếu tố con người thận trọng cũng là rất cần thiết. Ưu tiên thiết bị, con người quan tâm phối hợp - các điều đó mới đảm bảo được các khâu yên tâm, an toàn”, Bộ trưởng chỉ đạo.