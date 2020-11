6 bước tiêu diệt mắt “gấu trúc”

Khi nhìn thấy một người có quầng thâm mắt, nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thiếu ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã phát hiện ra có rất nhiều yếu tố góp phần gây ra những quầng thâm đó, ngoài sự mệt mỏi.

Lý do gây ra quầng thâm ở mỗi người là khác nhau, nhưng nguyên nhân chính là do các mạch máu bị thiếu oxy lưu thông tự do gây tăng sắc tố. Tăng sắc tố da được tạo ra bởi một axit amin gọi là melanin. Melanin được biết đến là một sắc tố màu nâu hoặc đen tự nhiên trong cơ thể, có nhiệm vụ mang lại màu sắc cho da, tóc, mắt và một số bộ phận khác trên cơ thể.

Bên cạnh đó, bọng mắt xuất hiện có thể do hành động dụi mắt một cách vô thức, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc ngủ không đủ giấc; trong khi các yếu tố khác bao gồm di truyền và lão hóa. Ngoài ra, quầng thâm mắt cũng có thể do các bệnh lý như dị ứng, chàm, viêm da và thiếu máu gây ra.

Dưới đây là 6 cách cách bạn có thể ngăn chặn quá nhiều sắc tố melanin dưới mắt, giúp tiêu diệt mắt “gấu trúc”:

1. Tập tư thế ngủ đúng cách

Tư thế ngủ đúng cách giúp giảm quầng thâm mắt (Ảnh: Brightside)

Ngủ ở tư thế thẳng có thể ngăn ngừa bọng mắt. Trong khi bạn đang ngủ, chất lỏng có thể đọng lại dưới mắt bạn, đặc biệt là khi bạn nằm gối có chiều cao bằng với giường ngủ. Chỉ cần nâng gối lên một chút, bạn có thể ngăn ngừa sự tích tụ chất lỏng ở dưới mắt – nguyên nhân khiến

2. Bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời

Bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời (Ảnh: Brightside)

Ánh nắng mặt trời không chỉ khiến da lão hóa nhanh hơn mà còn có các tia UV gây hại cho da. Quá trình lão hóa da do ánh mặt trời sẽ dẫn đến sự hình thành các vết sưng tấy và quầng thâm mắt. Vì vậy, trước khi đi ra ngoài bạn nên thoa một ít kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ.

3. Đắp mặt nạ bằng dưa chuột, túi trà

Đắp mặt nạ dưa chuột (Ảnh: Brightside)

Các nguyên liệu phổ biến mà bạn có thể tìm thấy trong nhà như dưa chuột và túi trà đã qua sử dụng có thể có lợi trong việc chữa trị thâm quầng mắt. Dưa chuột có đặc tính làm mát và chống viêm tuyệt vời có thể giúp giảm sưng mắt dưới, trong khi caffeine và tannin trong túi trà cũng giúp giảm viêm và làm căng da. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên đắp dưa chuột hoặc túi trà trong 5 phút như một miếng gạc lạnh lên quầng thâm, rồi rửa sạch mặt sau đó.

4. Chườm đá lạnh

Chườm đá lạnh (Ảnh: Brightside)

Tương tự như cách dùng dưa chuột và túi trà lạnh, bạn có thể làm giảm tình trạng thâm mắt bằng một viên đá hoặc một miếng gạc lạnh (hoặc túi chườm). Chườm đá sẽ làm tăng tốc độ chữa lành da và mang lại cho làn da của bạn sự tươi mới và sáng khỏe.

5. Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn loại bỏ quầng thâm và nếp nhăn (Ảnh: Brightside)

Khi cơ thể thiếu ngủ, làn da sẽ có xu hướng trông nhợt nhạt hơn. Điều này khiến tình trạng thâm mắt trở nên trầm trọng. Do vùng da dưới mắt khá mỏng nên rất dễ bị thâm do mệt mỏi hoặc do các mạch máu giãn ra liên tục. Mỗi người nên ngủ ít nhất 7 đến 9 tiếng mỗi ngày để giữ cho khuôn mặt tươi tắn và trẻ trung.

6. Bôi kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm là vũ khí lợi hại đánh bay quầng thâm (Ảnh: Brightside)

Dưỡng ẩm cho khuôn mặt bằng các loại dầu và chất dưỡng ẩm có lợi sẽ xoá mờ các nếp nhăn trên khuôn mặt. Bạn nên chọn các sản phẩm dành cho mặt có nhiều chất chống oxy hóa, giúp tác động tích cực đến những quầng thâm.

Ngoài ra, việc mát-xa khi đắp mặt nạ sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, tránh được sự tích tụ hoặc co thắt trong mạch máu. Bạn có thể lựa chọn kem Vitamin E hoặc C, dầu hạnh nhân, dầu dừa để dưỡng ẩm hàng ngày.

(Theo Brightside)