Vợ ông Trần Quí Thanh làm CEO Tân Hiệp Phát

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, ngày 15/05/2023, bà Phạm Thị Nụ đã thay chồng của mình là ông Trần Quí Thanh đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP Group).

Bên cạnh đó, từ tháng 4-6/2023, bà Nụ cũng lần lượt thay ông Thanh làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Number One Hậu Giang, Giám đốc Công ty TNHH Number One Hà Nam và Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Num Ber One.

Ngoài ra, vào ngày 14/6, bà Phạm Thị Nụ đã thay con gái Trần Uyên Phương (SN 1981) làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty TNHH Number One Chu Lai.

Những biến động về người quản lý ở loạt doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Tân Hiệp Phát diễn ra không lâu sau khi nhà sáng lập Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thông cáo phát đi chiều ngày 11/4, Tân Hiệp Phát cho biết việc khởi tố lãnh đạo “chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty”. Dù vậy, họ khẳng định giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của công ty.

Cũng trong thông cáo này, Tân Hiệp Phát cho biết đã bổ nhiệm ông David Riddle (SN 1950 – quốc tịch Anh) đảm trách vai trò Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của THP Group thay ông Thanh.

Tuy nhiên, như đã nêu, vị trí Tổng giám đốc THP Group hiện do bà Phạm Thị Nụ - vợ ông Thanh - đảm nhiệm. Còn ông David Riddle phụ trách ghế Phó giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.