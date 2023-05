VinFast chốt niêm yết tại Mỹ qua 'SPAC' Black Spade, định giá 23 tỉ USD

VietTimes – VinFast Auto Pte. Ltd. (VinFast) vừa công bố thỏa thuận sáp nhập với Black Spade Acquisition Co (Black Spade) – một công ty đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán BSAQ.