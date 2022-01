Việt Nam tiếp tục nhận hơn 6 triệu liều vaccine COVID-19 qua cơ chế COVAX

Như vậy, Việt Nam đã tiếp nhận 4.000.230 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Đức hỗ trợ, 99.450 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Lúc-xăm-bua hỗ trợ, 159.120 liều vaccine do Chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ và 2.012.960 liều vaccine Astra Zeneca do Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ qua cơ chế COVAX.

TS. Guido Hildner - Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam - chia sẻ: “Trong năm 2021, Đức đã nhiều lần ủng hộ vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam. Với lô vaccine lần này gồm hơn 4 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX, Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19”.

Lô vaccine vừa về đến Việt Nam là lô vaccine lớn nhất của Đức hỗ trợ Việt Nam cho tới nay, nâng tổng số vaccine Đức hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 10 triệu liều.

Theo ông Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Việt Nam – vaccine là cách tốt nhất để bảo vệ người dân và ngăn chặn sự lây lan của các biến chủng mới. Lô vaccine này là một phần hỗ trợ của Vương quốc Anh cho Việt Nam trong lộ trình mở cửa nền kinh tế bằng cách thúc đẩy tiêm chủng tăng cường trên quy mô lớn hơn.

Vaccine COVID-19 Pfizer (Ảnh - Reuters)

Đại diện Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Việt Nam, ông Trần Hồng Quang - Lãnh sự Danh dự tại Hà Nội - nhấn mạnh: “Không nên để ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19. Là một quốc gia từ trước tới nay luôn ủng hộ các nỗ lực tiêm chủng trên toàn cầu, Lúc-xăm-bua tích cực tham gia vào những sáng kiến như COVAX. Vào tháng 6/2021, 174 tủ lạnh bảo quản vaccine đã về Việt Nam thông qua Gavi và các dự án do UNICEF tài trợ”.

Đại diện Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam, ông Trần Kim Chung - Tổng Lãnh sự Danh dự - cho biết: “Năm 2021, Bồ Đào Nha đã hỗ trợ gần 160.000 liều vaccine Pfizer cho Việt Nam qua cơ chế COVAX. Hành động này thể hiện tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Với diễn biến hiện tại của biến thể Omicron, đại dịch sẽ còn lâu mới kết thúc”.

Bà Lesley Miller, Quyền trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam – cho hay : “Việc hỗ trợ vaccine từ các quốc gia là những đóng góp quan trọng trong việc phân phối vaccine một cách công bằng, cả những liều vaccine ban đầu và liều tăng cường cho các người dân trên toàn thế giới”.