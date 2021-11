Vì sao tỉ lệ tử vong sơ sinh chiếm hơn 70% ở trẻ dưới 1 tuổi?

Theo báo cáo thống kê, tỉ lệ trẻ đẻ non/nhẹ cân chiếm khoảng 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh; tỉ lệ tử vong sơ sinh chiếm 59% số tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi và 70,4% tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi.

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh tử vong là do trẻ đẻ non/thấp cân, ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật, mắc bệnh nhiễm khuẩn,… trong đó nguyên nhân do đẻ non/nhẹ cân chiếm tới 25%.

Tuy nhiên, những nguyên nhân này có thể phòng tránh được bằng các biện pháp đơn giản như: khám thai định kỳ để phát hiện các nguy cơ; sử dụng tốt chế độ dinh dưỡng, luyện tập/lao động cho phụ nữ có thai; chăm sóc da kề da và cho con, cho trẻ bú sớm và bú mẹ hoàn toàn, chăm sóc trẻ đẻ non/nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo,…

Để giảm tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em đã xây dựng các kế hoạch hành động Quốc gia để chăm sóc sức khỏe và giảm tử vong trẻ em và trẻ sơ sinh; cung cấp các tài liệu tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ sinh non/nhẹ cân.

Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay từ khi mới chào đời (Ảnh minh hoạ)

Cùng với đó, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em đã đào tạo nâng cao nhận thức và cập nhật những kiến thức khoa học tiên tiến, cùng các kinh nghiệm quốc tế cho cán bộ y tế và cộng đồng về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, trẻ sinh non/nhẹ cân.

Hàng năm, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em đều tổ chức kỷ niệm “Ngày Thế giới vì trẻ sinh non” để kêu gọi sự quan tâm của ngành y tế và toàn xã hội nhằm làm giảm nguy cơ sinh non cũng như giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ sinh non.

Uớc tính có khoảng 43.000 trẻ sơ sinh từ 7 tỉnh nằm trong dự án hỗ trợ của UNICEF đã được can thiệp chăm sóc sơ sinh thiết yếu và chăm sóc Kangaroo trong năm nay.

Với những nỗ lực giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non, nhẹ cân của ngành Y tế, Việt nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

So với năm 2010, tỉ lệ tử vong mẹ giảm từ 69/100.000 xuống 46/100.000 trong năm 2019 và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 24.1/1.000 xuống 21.0/1.000 trong năm 2019.

Đặc biệt, trong 10 năm (từ 2010 - 2019), hàng trăm ngàn trẻ em dưới 5 tuổi đã được cứu sống khi tỉ lệ tử vong ở trẻ giảm đáng kể. Chỉ cần giảm được 1% tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, 150.000 trẻ em sẽ được cứu sống mỗi năm.

Thực tế, tỉ lệ tử vong do sinh non/nhẹ cân chiếm tới 25% tử vong sơ sinh, nên việc chăm sóc, điều trị trẻ sinh non, nhẹ cân bằng các biện pháp khoa học vô cùng quan trọng.

Đến nay, Việt Nam đã có thể cứu sống và nuôi dưỡng ngay cả các trẻ sơ sinh thiếu tháng có cân nặng 500g, tiếp tục chăm sóc để trẻ tăng trưởng và phát triển bình thường.