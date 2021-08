TP. HCM và Hải Phòng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm như thế nào?

Người dân ở TP. HCM xếp hàng chờ tiêm vaccine VeroCell

Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, TP. Thủ Đức (TP. HCM) đang đẩy mạnh các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell của hãng Sinopharm (Trung Quốc) cho người dân. Không còn tâm lý e dè, nhiều người dân đã tự nguyện đăng kí đi tiêm, không chờ đợi vaccine khác. Tại các điểm tiêm chủng vaccine VeroCell ở TP. Thủ Đức, người dân đều tự nguyện, đồng tình và mong muốn có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất.

Từ sớm, nhiều người dân đã đến các điểm tiêm xếp hàng chờ tiêm vaccine. Tất cả mọi người đều mong muốn sớm được tiêm vaccine COVID-19 trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều người cho biết, trước khi đến tiêm vaccine phòng COVID-19 đều được tổ dân phố, phường tại nơi cư trú thông tin rất rõ ràng về vaccine phòng COVID-19 VeroCell của Sinopharm.

Người dân đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell được sắp xếp trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng (Ảnh - Diễm Hằng)

Ông N.Q.T , sống ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, cho hay: “Khi nhận được thông báo tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell, tôi đã không ngần ngại đăng kí để được tiêm sớm nhất có thể. Trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, bản thân được tiêm vaccine là may mắn hơn rất nhiều người nên tôi không kén chọn hay chờ có vaccine khác mới tiêm. Khi đến tiêm, nhân viên y tế cũng dặn dò, tư vấn kỹ cho tôi. Sau khi tôi ký giấy đồng ý tiêm vaccine thì mới tiến hành”.

Tại điểm tiêm ở Trường THCS Lương Định Của (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức), anh Nguyễn Văn Tài - Bí thư đoàn Thanh niên phường Thạnh Mỹ Lợi - cho biết: “Trước khi người dân đến tiêm vaccine, chúng tôi đã phổ biến cho họ về loại vaccine sẽ được tiêm. Hầu hết người dân đều tự nguyện và chào đón vaccine phòng COVID-19 VeroCell. Những ngày đầu lượng người đến tiêm chưa cao, nhưng sau khi nắm được thông tin cụ thể về loại vaccine này người dân không còn e dè, lo lắng nữa. Qua theo dõi, phản ứng của người sau tiêm không xuất hiện nhiều, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Nhân viên y tế cũng dặn dò người dân theo dõi thêm sau khi về nhà, nếu có biểu hiện khác thường phải báo ngay đến Trung tâm y tế. Hiện, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng mạnh sau tiêm”.

Còn ở điểm tiêm Gigamall (đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức), người dân được bố trí xếp hàng, giãn cách quy củ.

Chị T.V., sống ở phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức - chia sẻ: “Gia đình tôi sau khi nhận được thông báo đi tiêm của phường đều đã đăng ký tiêm. Thời điểm này tiêm vaccine gì cũng được, miễn là được tiêm. Các bác sĩ cũng tư vấn rất kĩ cho tôi về vaccine phòng COVID-19 VeroCell này nên cả tôi và gia đình đều hoàn toàn yên tâm. Những người thân, bạn bè của tôi sau khi tiêm vaccine này đều không gặp phản ứng gì, mọi người đều khỏe mạnh”.

Được phân công hỗ trợ điểm tiêm Gigamall, BS. Nguyễn Trung Kiên – Bệnh viện Thủ Đức - cho biết: “Tất cả các điểm tiêm đều thông báo cho người dân hôm nay tiêm vaccine gì, những người đến tiêm vaccine VeroCell là đều tự nguyện và không cần giải thích nhiều. Tại mỗi điểm tiêm, chúng tôi đều phát tờ hướng dẫn sau tiêm để không chỉ người tiêm mà người nhà của họ cũng nắm rõ thông tin. Qua theo dõi, chỉ có một vài trường hợp có biểu hiện chóng mặt, tụt huyết áp sau tiêm. Tuy nhiên, sau vài giờ theo dõi, sức khoẻ của họ ổn định và được cho về nhà”.

TS.BS. Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) kiểm tra điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở TP. Thủ Đức (Ảnh - Diễm Hằng)

Khi đi kiểm tra tại một số điểm tiêm vaccine VeroCell ở TP. Thủ Đức, TS.BS. Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) – cho biết: “Tôi đánh giá cao công tác tổ chức tiêm chủng tại các phường. Các điểm tiêm chủng được bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc đi lại của người dân và cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong tiêm chủng. Người dân đã được phổ biến, tự nguyện đăng ký tham gia tiêm chủng. Khi đến tiêm được nhân viên y tế hướng dẫn và tuân thủ giãn cách theo đúng quy định. Người dân được khám sàng lọc kiểm tra sức khỏe, tư vấn trước khi tiêm chủng, công tác theo dõi phản ứng sau tiêm cũng được quan tâm, theo dõi liên tục”.

Tuy nhiên, theo TS.BS. Nguyễn Thanh Hà, các điểm tiêm cần lưu ý giám sát đảm bảo tuân thủ quy tắc một chiều trong quá trình tiêm chủng; cung cấp số điện thoại của cơ sở y tế hoặc đường dây nóng để người dân thông báo khi có phản ứng sau tiêm trong quá trình theo dõi tại nhà.

“Ghi nhận tại buổi tiêm chủng, số người phản ứng sau khi tiêm vaccine không nhiều và chủ yếu là các phản ứng nhẹ không phải can thiệp y tế. Người dân tự nguyện đến tiêm với tâm trạng thoải mái, không lo lắng” - TS.BS. Nguyễn Thanh Hà nói.

Trước đó, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM - cho biết: “Thành phố chỉ sử dụng vaccine nếu được WHO hoặc Bộ Y tế thẩm định, cấp phép sử dụng. Thành phố xác định chất lượng vaccine được đảm bảo thì sẽ đưa vaccine đó đến với người dân, người dân cần ý thức tầm quan trọng của vaccine và tiếp nhận khi có vaccine. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Việc bao phủ tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ giảm ca nhiễm mới, ca nặng và từ đó giảm số người tử vong”.

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine

Theo UBND TP. Hải Phòng, từ ngày 9-10/8, huyện An Dương đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell của Sinopharm đợt 2 cho các đối tượng là chuyên gia, người lao động có quốc tịch Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp An Dương.

Người tiêm vaccine được khám sàng lọc, phân loại sức khỏe trước khi tiêm (Ảnh - Duy Thành)

Để bảo đảm an toàn tiêm chủng, công tác chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19, Trung tâm Y tế huyện An Dương đã phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thâm Việt tổ chức tập huấn về tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell cho đội ngũ tham gia tiêm chủng; rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ nhân lực phiên dịch, phục vụ hướng dẫn; bố trí khu vực khám sàng lọc, tiêm, giám sát các phản ứng sau tiêm; trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, thuốc để đảm bảo công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra đúng quy định và an toàn.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí đội cấp cứu lưu động cùng với vật tư, trang thiết bị y tế để xử trí kịp thời các trường hợp gặp phản ứng sau tiêm.

Nhân viên Trung tâm Y tế huyện An Dương tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell cho người lao động (Ảnh - Duy Thành)

Trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell, 100% đối tượng đến tiêm được đo thân nhiệt, khai báo y tế, khám sàng lọc trước tiêm, khai báo về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây để cán bộ y tế đưa ra chỉ định phù hợp, đồng thời, được tư vấn đầy đủ về tác dụng và những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm.

Sau khi tiêm vaccine, người tiêm sẽ được theo dõi phản ứng sau tiêm trong vòng 30 - 45 phút, được nhân viên y tế hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 7 ngày tiếp theo và nhận “Giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19”.

Trong đợt này, Trung tâm Y tế huyện An Dương đã hoàn thành tiêm 1.056 liều vaccine phòng COVID-19 VeroCell cho các đối tượng là chuyên gia, người lao động có quốc tịch Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp trên địa bàn. Các trường hợp được tiêm sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm.