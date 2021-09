TP. HCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn chống dịch COVID-19 cho siêu thị, trung tâm thương mại

Theo UBND TP. HCM, đối tượng áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn thành phố là người lao động, người sử dụng lao động tại các đơn vị; các đối tác cung cấp; khách hàng mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do các đơn vị nêu trên cung cấp.

Người lao động, người sử dụng lao động tại các đơn vị; các đối tác cung cấp, khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ phải có “Thẻ Xanh COVID” và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

UBND TP. HCM cho biết: Một người có “Thẻ xanh COVID” khi hội đủ 3 điều kiện gồm: Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (test nhanh hoặc RT-PCR) đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm theo quy định; tiêm vaccine hoặc từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh; không tiếp xúc gần với người F0 trong vòng 14 ngày.

Theo đó, người có “Thẻ xanh COVID” được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội theo mức độ kiểm soát dịch của thành phố. Còn người có “Thẻ xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động) được tham gia các hoạt động hạn chế hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia.

UBND TP. HCM yêu cầu các đơn vị chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo các bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 thuộc các lĩnh vực gồm: Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm trên địa bàn thành phố; bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống; bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối; bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

UBND TP. HCM chỉ đạo các đơn vị tự đánh giá và triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí trên và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với các cơ quan có chức năng để tổ chức hậu kiểm. Đối với các đơn vị hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì thông báo với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao. Đối với các đơn vị khác thì thông báo với UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Việc tự đánh giá và triển khai thực hiện được áp dụng đối với từng cơ sở trong hệ thống phân phối, các khu vực ngành hàng trong chợ và trong từng khu vực hoạt động (từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất, từng cụm, điểm văn phòng) để đảm bảo việc khoanh vùng, xử lý khi có trường hợp nhiễm COVID-19 trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng và đảm bảo duy trì hoạt động an toàn tại các khu vực sản xuất, điểm kinh doanh khác.

Sau khi thành phố kiểm tra, các đơn vị đạt các tiêu chí theo quy định thì được phép hoạt động. Các đơn vị không đạt các tiêu chí theo quy định thì không được phép hoạt động và phải có biện pháp khắc phục, tổ chức đánh giá lại. Việc tạm dừng hoạt động hay thực hiện các biện pháp khắc phục của đơn vị sẽ áp dụng theo từng cơ sở trong hệ thống phân phối, các khu vực ngành hàng trong chợ, từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất, từng cụm, điểm văn phòng,... và theo mức độ an toàn phòng, chống dịch.

Các cơ sở kinh doanh thương mại (hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm) và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch thì được phép hoạt động.