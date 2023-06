Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công dân quân người Kurd ở Aleppo, Syria

Trang South Front dẫn nguồn từ hãng thông tấn người Kurd Hawar News Agency (ANHA) cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan đã pháo kích ác liệt vào vào thị trấn Tell Rifaat và các khu vực lân cận.

Tại khu vực thị trấn Tel Rifaat đều có các vị trí đóng quân của Quân đội Syria và Quân cảnh Nga theo thỏa thuận giảm leo thang xung đột do Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã được ký kết hơn bốn năm trước.

ANHA cho biết, trong cuộc pháo kích, bệnh viện thị trấn Rifaat bị trúng đạn khiến 4 thường dân bị thương. 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến pháo kích trúng một bệnh viện ở thị trấn Rifaat. Video ANHA.

Cùng ngày 17/6, 5 dân thường bị thương trong một cuộc tấn công bằng rocket vào một trại tị nạn phía bắc của Syria. Trại tị nạn này nằm gần làng Trendah trong khu vực Afrin do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến kiểm soát trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo. Đây là nơi cư trú của những gia đình nạn nhân chiến tranh, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Khu trại tị nạn ở Afrin, được cho là trúng rocket của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Video Orient TV.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SORH), nhóm truyền thông ủng hộ thánh chiến, đối lập có trụ sở tại London cho biết, cuộc tấn công rocket được thực hiện từ dải đất phía nam Afrin do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. SDF tuyên bố không nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cuộc tấn công đã khiến một số ngôi nhà trong trại tị nạn bị hư hại và nhiều cư dân đã rời đến nơi được cho là khu vực an toàn hơn. Cuộc tập kích hỏa lực diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến pháo kích vào thị trấn Tell Rifaat và các khu vực lân cận ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo do SDF kiểm soát.

Trong tuần qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái (UAV) vào vùng nông thôn phía bắc Aleppo.

Xung đột bùng phát vào ngày 11/6, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng máy bay không người lái (UAV) không kích trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo khiến 3 chiến binh của tổ chức Các Đơn vị bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG), lực lượng nòng cốt của SDF và làm bị thương 2 tay súng. SDF đáp trả bằng một cuộc tấn công rockets nhắm vào khu vực căn cứ Jibreen của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo và vào khu vực Oncupinar ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong 4 ngày sau đó, không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành 14 cuộc tấn công bằng UAV và hàng chục cuộc tấn công pháo binh vào vùng ngoại ô của các thị trấn Manbij và Tell Rifaat và phía nam khu vực Afrin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào căn cứ của quân đội Syria ở Aleppo. Video South Front

ANHA cho biết, những cuộc tấn công đã khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 3 chiến binh YPG, 8 tay súng khác thuộc Hội đồng Quân sự Manbij (MMC), nhóm chiến binh Arab thuộc SDF, 9 binh sĩ Syria và 1 thường dân. 2 chiến binh YPG, 3 tay súng từ MMC, 6 binh sĩ Syria và 9 thường dân, trong đó có 2 trẻ em bị thương.

Vòng leo thang mới trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo diễn ra khi các nhà ngoại giao cấp cao từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán mới tại Astana, thủ đô Kazakhstan ngày 21/6 để thảo luận về quá trình bình thường hóa Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

