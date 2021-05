Ông Nguyễn Trọng Đường được giao trọng trách gây dựng vụ mới để phát triển kinh tế số

Tại hội nghị diễn ra chiều 29/4 về công tác cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định 559/QĐ-BTTTT về việc điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp đối với Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Trọng Đường. Theo Quyết định 565/QĐ-BTTTT, ông Đường cũng được giao phụ trách điều hành Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định tại chỗ, giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021.

Cũng tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã công bố và trao Quyết định 184/QĐ-BTTTT ngày 09/02/2021 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Quang Tú - Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành hoạt động Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Theo quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam muốn tăng trưởng nhanh để trở thành nước công nghiệp phát triển hùng cường, thịnh vượng, có thu nhập cao trong 25 năm tới thì mỗi năm GDP phải tăng trưởng 6,5-7% và 1/3 số trong đó là đóng góp của kinh tế số; nghĩa là kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 lần tăng trưởng của GDP hàng năm. Trách nhiệm này đặt lên vai Bộ, ngành TT&TT. Bộ TT&TT sẽ khởi tạo một Vụ mới đảm nhận nhiệm vụ phát triển kinh tế số.

Đánh giá về ông Nguyễn Trọng Đường, Bộ trưởng nhận định là người có rất nhiều năng lượng, đã trải qua nhiều vị trí quản lý, không kêu ca hay nề hà việc khó. Vì vậy, lãnh đạo Bộ đã giao ông Đường nhiệm vụ khởi tạo vụ mới để phát triển kinh tế số. So với các vị trí quản lý đã qua thì đây là lần đầu tiên ông Đường khởi nghiệp.

Người khởi nghiệp là người phải làm nhiều thứ và đức hy sinh phải lớn. Bộ trưởng yêu cầu ông Nguyễn Trọng Đường tư duy phải trẻ vì lĩnh vực kinh tế số rất mới; làm nhiều việc; chấp nhận hy sinh và xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số thật xuất sắc, hoàn thành xây dựng chiến lược trong quý II để sang quý III/2021 triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (đứng thứ hai phải sang) và Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (đứng thứ hai trái sang) cùng ông Nguyễn Trọng Đường, ông Phạm Quang Tú và ông Nguyễn Khắc Lịch (theo thứ tự từ phải sang).

Theo Bộ trưởng, mơ ước hay tầm nhìn là ngôi sao dẫn lối mà không bao giờ chúng ta chạm tới. Nhưng nếu không có ngôi sao dẫn lối thì chúng ta sẽ không biết đi đến đâu. Và do vậy, người lãnh đạo bắt buộc phải có năng lực này: nhìn xa, trông rộng đường hướng và tiến về phía trước để thực hiện mơ ước hay tầm nhìn của mình cũng như của tổ chức.

Cho rằng sáng tạo là để đất nước phát triển, để cho mình phát triển nhưng đồng thời sẽ cho mình thêm cơ hội, thêm vị trí. Cho nên, theo Bộ trưởng, việc quan trọng của người đứng đầu là sáng tạo chính mình, sáng tạo ra chính tổ chức của mình. Mở rộng không gian sống của mình chính là sáng tạo.

"Những việc Bộ đang làm chính là mở rộng không gian sống cho Bộ. Chúng ta đang sáng tạo ra Vụ chịu trách nhiệm quản lý và phát triển kinh tế số. Và chúng ta cũng đã sáng tạo ra nhiều khái niệm, nội hàm những lĩnh vực chính của Ngành chúng ta" - Bộ trưởng bày tỏ.

Đó là Chuyển phát không chỉ đơn thuần là chuyển phát thông thường nữa, mà là dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu; Hạ tầng viễn thông giờ là hạ tầng nền kinh tế số, hạ tầng của toàn bộ xã hội; chưa bao giờ Việt Nam dám tuyên bố một chiến lược cường quốc thì hôm nay chúng ta tuyên bố Việt Nam sẽ là cường quốc an toàn, an ninh mạng; chúng ta không nói ứng dụng CNTT nữa mà chúng ta nói chuyển đổi số; công nghiệp ICT không là lắp ráp nữa mà là Make in VietNam, sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam và từ Việt Nam đi ra toàn cầu; báo chí có nhiệm vụ, sứ mệnh tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường, tạo nên sức mạnh tinh thần cho dân tộc Việt Nam.