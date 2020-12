Những tựa game hay nhất mọi thời đại trên Steam (Phần 6)

Ở phần trước bạn đã được xem qua 15 tựa game được đánh giá rất cao trên Steam . Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm 3 game đáng chơi nhất trên nền tảng này nhé.

16. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Giá: 19,99 USD

Ảnh: Pc Mag

Tính từ năm 2008 khi tuyệt phẩm Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ra đời và khép lại câu chuyện về Solid Snake thì tưởng rằng Metal Gear sẽ khép lại ở đó. Nhưng phiên bản Peace Walker ra mắt năm 2010 cho hệ máy PSP lại vẽ ra một hướng đi khác: kể nốt câu chuyện về Big Boss. Và đúng như vậy, đến năm 2014, Metal Gear Solid V Ground Zeroes ra mắt với vai trò một phiên bản prologue cho game chính và nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì gameplay hoàn hảo, khoác lên mình bộ cánh mới FOX Engine rất đẹp mà lại không đòi hỏi cấu hình quá cao, một phần dẫn truyện cực kỳ tốt để làm tiền đề cho phiên bản chính. Ngay lập tức một năm sau đó phiên bản được hàng ngàn game thủ chờ đợi - The Phantom Pain đã ra mắt. Không phụ lòng người hâm mộ dòng game nổi tiếng này The Phantom Pain thực sự là một đoạn kết tuyệt vời cho Metal Gear.

Câu chuyện được lấy bối cảnh từ 9 năm sau các sự kiện kinh hoàng ở MSF. Big Boss nay đã tỉnh dậy sau khi bị hôn mê 9 năm bởi vết thương chí mạng. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình là kẻ mà cả thế giới muốn giết, những đồng đội cũ tại MSF đã chết và ngay khi ông tỉnh dậy thì Cipher đã gửi ngay sát thủ đến để giết ông. Nhờ sự giúp đỡ của một bệnh nhân khác là Ishmael, Big Boss trốn thoát thành công, gặp lại Ocelot và được biết Kazuhira Miller đang bị bắt giữ. Để sống sót, và để trả thù Cipher cũng như XOF, Big Boss giải cứu Miller rồi cùng nhau họ lập nên Diamond Dogs, và thề sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào.

Vẫn là những cốt truyện trả thù vốn đã quen ở những tựa game cùng thời tuy nhiên ở The Phantom Pain ta thấy được lối kể chuyện, dẫn dắt vô cùng khéo léo cùng những chi tiết nhỏ nhưng đã làm nên chiều sâu trong tựa game này.

Vẫn kế thừa được những tinh túy của người tiền nhiệm, The Phanton Pain vẫn mang trong mình một chất điện ảnh rõ ràng. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên có nhịp độ chậm rãi như mở đầu, rồi càng về sau nhịp độ càng dồn dập cũng như cao trào tăng dần để cuối cùng bùng nổ với mission “Sahelanthropus” khi bạn chiến đấu chống lại một mẫu Metal Gear khổng lồ.

Giống như những tuyệt phẩm khác của Metal Gear, âm nhạc trong The Phantom Pain cũng được người dùng đánh giá tuyệt hảo. The Phantom Pain lấy âm nhạc từ mốc thời gian 1984-1985 của game. Bạn có thể dễ dàng nghe thấy bản nhạc Elegia, Take on me, The man who sold the world...Càng về sau thêm một lần nữa cốt truyện lại làm tốt trọng trách của nó với những nhiệm vụ đầy bất ngờ và cảm động góp phần tạo cao trào cho tựa game.

Điểm sáng giá nhất của The Phantom Pain dĩ nhiên là gameplay. Có thể nói stealth trong The Phantom Pain đã đạt đến độ hoàn hảo. Chuyển mình ra thế giới mở, không còn tuyến tính nữa, giờ đây bạn có vô vàn cách để thực hiện nhiệm vụ, và độ khó của game cũng như độ thông minh của các NPC sẽ thay đổi dựa theo cách chơi của bạn.

Mặc dù vậy, The Phantom Pain cũng không phải là hoàn hảo khi nó vẫn còn tồn đọng một số điểm trừ. Một số game thủ cho rằng phần cuối của game có phần hụt hơi so với phần đầu. Sự phát triển của nhân vật cũng chưa thật sự lột tả một cách rõ ràng. Dẫu vậy, với những gì nó đem lại thì Metal Gear Solid V: The Phantom Pain vẫn thật sự tỏa sáng theo cách riêng của mình.

17. Dragon Age: Inquisition

Giá: 11,99 USD

Ảnh: Tech Radar

Dragon Age: Inquisition được phát triển bởi nhà phát hành BioWare vốn đã cực kỳ thành công trong khả năng dẫn dắt câu truyện đến vời người chơi. Thật may mắn, Dragon Age: Inquisition cũng không ngoại lệ. Dragon Age: Inquisition bắt đầu bằng việc nối tiếp sự kiện của phiên bản trước khi cuộc chiến giữa hai thế lực Mage và Templar đang dần lên tới đỉnh điểm. Bỗng nhiên, một thế lực huyền bí cùng những con quái vật giáng xuống hạ sát gần như mọi người trong vùng đất này và ngay lập tức một hội đồng anh hùng đã được lập ra để cứu lấy Thedas.

Gameplay vẫn không có quá nhiều thay đổi khi vẫn là những màn hành động nảy lửa đã rất thành công ở dòng game Dragon Age. Tuy nhiên, hệ thống chiến đấu lại được cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước. BioWare đã hoàn toàn loại bỏ các kỹ năng hồi máu “bá đạo”, đồng thời hạn chế số lượng bình máu có thể mang theo. Hệ thống nâng cấp vũ khí cũng được nâng cấp khi giờ đây bạn có thể tùy biến trang bị cực kỳ đa dạng. Tùy vào nguyên liệu mà bạn sử dụng, mà các trang bị cấu thành sẽ có các thuộc tính, hình dạng, màu sắc khác nhau.

Hơn nữa, BioWare đã dày công phát triển nên 10 vùng đất với diện tích khổng lồ, trải dài khắp hai quốc gia là Felderen và Orlais của lục địa Thedas. Nhưng có lẽ bởi tựa game đã được ra mắt khá lâu nên đồ họa đến nay không còn thực sự bắt mắt nữa. Tuy nhiên, những bản nhạc nền vẫn được đánh giá khá cao khi nó luôn du dương tạo cảm giác dễ chịu cho người chơi.

Dragon Age: Inquisition vẫn có những điểm trừ không đáng có. Tựa game đã lồng ghép nhiều yếu tố chiến thuật hơn so với các phiên bạn tiền nhiệm nhưng nó vẫn thiên quá nhiều về hành động thuần. Điều này khiến người chơi cảm thấy bị căng não khi liên tục phải đánh nhau, tiêu diệt quái vật. Thêm nữa, hệ thống camera thật sự khó chịu và thiếu bao quát. Tuy nhiên, Dragon Age: Inquisition vẫn là một tựa game khá tốt mà bạn nên trải nghiệm với mức giá khá "hời".

18. Red Dead Redemption 2

Giá: 40,19 USD

Ảnh: Pc Mag

Bom tấn của năm, siêu phẩm thế kỷ hay tựa game vĩ đại nhất lịch sử… là những gì mà người ta đánh giá Red Dead Redemption 2. Những lời khen này không phải là không có căn cứ, khi con cưng của Rockstar đã phá mọi kỷ lục về doanh số, thời gian và cả lợi nhuận ngay từ khi nó vừa ra mắt.

Khác với, xu hướng của những tựa game hiện nay. Không còn là cảnh tương lai với những phi thuyền, vũ khí tân tiến Red Dead Redemption 2 sẽ đưa bạn về miền viễn Tây những năm 1899 – mốc cuối cùng của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, lúc huy hoàng cực thịnh của băng Van der Linde do Dutch cầm đầu. Thời điểm diễn ra các sự kiện trong Red Dead Redemption 2 xảy ra khi băng Van der Linde vừa làm một phi vụ động trời tại Blackwater, dẫn đến sự truy sát của chính quyền liên bang. Bạn sẽ vào vai Arthur Morgan, một gã cao bồi sống ngoài vòng pháp luật trong băng đảng van der Linde, nhân vật phản diện vốn đã xuất hiện trong phần game đầu tiên ra mắt vào năm 2010. Sau một phi vụ bất thành, cả băng nhóm phải chuồn sang bang khác để tái lập những gì đã mất, chờ cơ hội cho một phi vụ cho cả băng nhóm dừng chuỗi ngày trốn chạy, mua một mảnh đất và dưỡng già.

Lối chơi của tựa game này không quá nặng ở những cảnh đánh nhau đã mắt mà nó thiên về mặt cốt truyện và hành trình khám phá thế giới của nhân vật chính. Nhịp độ của tựa game rất chậm rãi như bạn đang đọc một cuốn tiểu thuyết, vì vậy nó sẽ không quá hợp với người ưa thích những pha hành động đã mắt. Red Dead Redemption 2 không dành cho những ai ưa thích thể loại hành động, vì cơ chế chiến đấu của game rất bình thường. Gần như tất cả các trận đấu súng đều diễn ra với một kịch bản duy nhất, đó là Arthur núp lùm bắn từng kẻ thù một hoặc dùng tính năng làm chậm thời gian (Dead Eyes) để xử lý kẻ thù.

Tựa game sở hữu kho tàng vũ khí khá độ sộ lên tới 60 khẩu súng các loại. Tuy nhiên, tác dụng của nó cũng không quá rõ rệt khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng chỉ một loại súng duy nhất là có thể xử đẹp kẻ địch. Game cũng không có quá nhiều những pha hành động hoành tráng để tất cả người chơi đều phải tập trung vào cốt truyện được đánh giá rất cao của nó.

Mặc dù cho trải nghiệm rất tuyệt vời nhưng Red Dead Redemption 2 vẫn không tránh khỏi một số bất cập nhỏ làm giảm trải nghiệm của người dùng. Lối di chuyển đã trở thành điểm trừ của góc nhìn này khi Rockstar Games lại tích hợp cả việc di chuyển lẫn quay màn hình vào… cần điều khiển trái, chưa kể đến mức độ nặng nề khi di chuyển tại góc nhìn này tạo cảm giác cực kỳ khó chịu. Độ chân thực của trò chơi đôi lúc cũng là trở ngại của người dùng khi mới làm quen với tựa game này một số bạn có thể sẽ lỡ tay giết chết đồng đội của mình. Nhìn chung, đây là tựa game sẽ đem đến cho bạn những khoản thời gian giải trí nhẹ nhàng trầm lắng với cốt truyện đậm chất điện ảnh của Dead Redemption 2.

Dịch tổng hợp từ: Tech Radar, Digital Trends, Roadtovr, Forbes