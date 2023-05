VietTimes – Trong ba tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu chip với tổng giá trị lần lượt là 14,6 tỉ USD và 30,6 tỉ USD từ Hàn Quốc và Đài Loan, giảm 35,1% và 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu chip của Trung Quốc tiếp tục giảm trong 3 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu suy thoái và những hạn chế liên tục của Hoa Kỳ đối với việc xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn tiên tiến sang nước này.

Trung Quốc đã nhập khẩu 146,8 tỉ chip từ tháng 1 đến tháng 4, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan công bố hôm thứ ba. Tổng giá trị chip nhập khẩu giảm 25,6% xuống còn 105,6 tỉ USD từ mức 141,9 tỉ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu hải quan.

Trung Quốc tiếp tục bị áp lực bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc xuất khẩu chip tiên tiến sang nước này, khi Liên minh Chip 4 do Mỹ khởi xướng – bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan – đã thành hình.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, tổng nhập khẩu của Trung Quốc từ Hàn Quốc đã giảm 27,7% trong 4 tháng đầu năm, mức giảm mạnh nhất trong số các đối tác thương mại lớn của Trung Quốc. Nhập khẩu từ Nhật Bản và Đài Loan lần lượt giảm 18,5% và 27,5%, theo dữ liệu hải quan hôm thứ Ba.

Trong khi đó, Đài Loan đã vận chuyển số lượng chip trị giá 151 triệu USD đến Trung Quốc và Hồng Kông vào tháng 4 - giảm 26% so với một năm trước đó, theo số liệu của Bộ Tài chính tại Đài Bắc công bố hôm thứ Tư.

Trong khi đó, thị trường chất bán dẫn toàn cầu vẫn trong tình trạng ảm đạm.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn có trụ sở tại Hoa Kỳ, doanh số bán chất bán dẫn trên toàn thế giới đạt 119,5 tỉ USD trong quý đầu tiên, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường bộ nhớ, một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dự kiến sẽ chứng kiến doanh thu giảm 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 92,3 tỉ USD trong năm nay, do “dư thừa chip và hàng tồn kho”, theo hãng nghiên cứu công nghệ Gartner.

Đài Loan đã báo cáo vào tháng 10 năm ngoái rằng họ sẽ tuân theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Mỹ ban hành. Nhật Bản cũng đạt được thỏa thuận chung với Mỹ và Hà Lan vào tháng 1 để phối hợp kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc đối với một số thiết bị sản xuất chip. Bắc Kinh đã đệ đơn khiếu nại những động thái này lên Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi chúng là vi phạm các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế.

Hàn Quốc vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ hạn chế nào đối với việc xuất khẩu chip và thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington đã yêu cầu Seoul gây áp lực buộc các nhà sản xuất chip nhớ của Hàn Quốc không lấp đầy bất kỳ khoảng trống thị trường nào ở Trung Quốc, Financial Times đưa tin.

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nước này nên nắm bắt các cơ hội từ những đột phá khoa học và công nghệ mới, chẳng hạn như AI, để xây dựng một hệ thống công nghiệp hiện đại “toàn diện, tiên tiến và không gây hại”. Lời nói của ông Tập được đưa ra trong một cuộc họp của Ủy ban Trung ương về các vấn đề tài chính và kinh tế.

Đây là lần thứ hai trong những tuần gần đây, ông Tập nhấn mạnh đến sự phát triển của AI. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang có những động thái nhằm làm chậm quá trình phát triển AI của Trung Quốc bằng cách hạn chế xuất khẩu các chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, vốn rất quan trọng để đào tạo các mô hình AI tinh vi.

