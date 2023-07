Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thị trường chung, song Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh doanh đã có những tín hiệu khả quan nhờ chủ động linh hoạt thích ứng với bối cảnh mới và chú trọng kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đầu tư nền tảng công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu 2023, tổng thu nhập hoạt động thuần hợp nhất (TOI) của NCB đạt gần 610 tỷ đồng. Riêng quý II/2023, tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của NCB đạt hơn 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 36% so với cuối quý I/2023.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục là điểm sáng của NCB trong nửa năm qua, đạt hơn 115 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm 2022.

Các chỉ tiêu về huy động vốn và cho vay khách hàng cũng có những dấu hiệu tích cực trở lại trong bối cảnh lãi suất được điều chỉnh giảm trên toàn hệ thống ngân hàng. Trong đó, tính đến 30/6/2023, tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại NCB là hơn 70.380 tỷ đồng, tăng trở lại so với cuối quý I vừa qua. Đáng chú ý, riêng chỉ tiêu tiền gửi có kỳ hạn tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với năm 2022, đạt 65.250 tỷ đồng đến 30/6/2023, cho thấy niềm tin của khách hàng vào sự ổn định và phát triển của NCB ngày càng cao.

Tổng cho vay khách hàng đến 30/6/2023 duy trì ở mức hơn 48.245,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2022, trong đó cho cho vay KHDN đạt kết quả tích cực gần 28.500 tỷ đồng do Ngân hàng triển khai quyết liệt chiến lược kiểm soát rủi ro chặt chẽ và triển khai tái cấu trúc lại toàn bộ danh mục khách hàng, cải tiến toàn diện sản phẩm và quy trình, lựa chọn và tiếp cận với các khách hàng tốt, đảm bảo rủi ro an toàn trên toàn hệ thống. Tổng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tính đến 30/6 đạt 5.130,6 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối quý I.

Các tỷ lệ an toàn hoạt động của NCB cũng tiếp tục duy trì và đảm bảo giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến ngày 30/6/2023, tỷ lệ dự trữ thanh khoản duy trì ở mức 14,21%, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đạt 25,61%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả này cho thấy Ngân hàng đang duy trì một “bộ đệm thanh khoản” có khả năng chống chịu tốt trước những biến động trên thị trường.

Cũng nhờ hàng loạt những đổi mới, sáng tạo trong việc phát triển và ra mắt các sản phẩm dịch vụ mới, hợp tác với các đối tác lớn hàng đầu trong nước và quốc tế để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm chất lượng cao, và đặc biệt là ra mắt ứng dụng NCB iziBankbiz cho khách hàng doanh nghiệp và ra mắt phiên bản mới mượt mà, hiện đại, với nhiều tiện ích vượt trội của ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile cho khách hàng cá nhân, NCB tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khách hàng mới trong 6 tháng đầu 2023, lũy kế đạt 95.000 khách hàng mở và sử dụng tài khoản mới và 5.200 thẻ tín dụng mở mới.

Theo đại diện NCB, kết quả kinh doanh từ các hoạt động kinh doanh chính tuy không tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt mục tiêu và thể hiện sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên NCB, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng định hướng tập trung vào các phân khúc khách hàng có chất lượng trong nửa cuối năm 2023, đồng thời quyết tâm triển khai các giải pháp thu hồi nợ quá hạn hiệu quả hơn, tăng cường các biện pháp dự phòng rủi ro để lành mạnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng./.