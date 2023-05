VietTimes – Trước tình trạng nắng nóng cao điểm vừa qua ở miền Bắc khiến nhiều trẻ em liên tiếp nhập viện, các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra cách phòng ngừa và xử lý khi trẻ bị say nắng, say nóng, tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, thời tiết nắng nóng khiến trẻ em thường gặp phải các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, da,… đặc biệt, phụ huynh cần đề phòng tình trạng say nắng, say nóng ở trẻ. Vì khi bị say nắng, say nóng, trẻ có thể bị tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

"Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể sẽ có các phản ứng để giảm nhiệt độ cơ thể như giãn nở mạch máu, tiết ra nhiều mồ hôi. Cơ thể có khả năng điều hòa thân nhiệt ở một giới hạn nhất định để thích ứng với môi trường xung quanh. Khả năng này ở mỗi người sẽ có một ngưỡng khác nhau. Nếu việc điều hòa thân nhiệt của cơ thể không thích ứng kịp với sự thay đổi nhiệt độ tăng nhanh và cao của môi trường bên ngoài, sẽ dẫn đến bị mất quá nhiều nước qua mồ hôi, gây ra những biến đổi trầm trọng trong cơ thể”- chuyên gia y tế cho hay.

Các triệu chứng nguy hiểm khi trẻ say nắng là bị sốt cao trên 40 độ C, buồn nôn và nôn; da nóng, khô, đỏ; tăng nhịp tim, khó thở; có thể bị ảo giác như nói lắp, không kiểm soát được hành vi, co giật hoặc hôn mê; đau, nhức nhói đầu, thậm chí có thể tử vong.

Chính vì vậy, khi phát hiện trẻ bị say nắng, say nóng, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh và xử trí bằng cách gọi ngay cho bác sĩ hoặc xe cấp cứu; làm mát cho bé càng nhanh càng tốt bằng cách bế trẻ đến chỗ mát, thoáng khí; lau cho bé bằng nước mát và quạt cho bé.

Đặc biệt lưu ý, trong các trường hợp say nắng, say nóng thì việc uống hạ sốt như Ibuprofen hoặc Paracetamol cũng không làm trẻ hạ sốt.

“Nếu bé hôn mê, hãy gọi hỗ trợ và hồi sức tim phổi ngay. Nếu bé còn tỉnh, cho bé uống một ly nước lạnh, uống mỗi 15 phút/lần cho đến khi thấy bé đỡ hơn; liên tục theo dõi thân nhiệt, tim phổi của bé trong khi đợi bác sĩ và xe cấp cứu; bổ sung nước cho trẻ càng sớm càng tốt khi phát hiện trẻ say nắng”- bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo.

Ngoài ra, mệt lả do nóng cũng là tình trạng nhiều trẻ gặp phải trong mùa hè khi nhiệt độ tăng cao và trẻ hoạt động thể lực nhiều giờ dưới trời nóng bức. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý, khi trẻ có các triệu chứng như da lạnh, nhợt nhạt; ra mồ hôi; hoa mắt; ngất; yếu mệt cần sơ cứu ngay: Đặt trẻ nằm ở nơi mát mẻ, thoáng khí; cho trẻ uống một ly nước lạnh mỗi 15 phút cho đến khi trẻ thấy tỉnh táo hơn. Sau khi cho trẻ uống 2 – 3 ly nước, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ đánh giá tình trạng mất nước của trẻ và điều trị bù nước phù hợp. Tiếp tục cho bé uống nước trên đường đến cơ sở y tế.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh trẻ bị say nắng, say nóng trong mùa hè, các bậc phụ huynh nên cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi; không nên cho trẻ vận động ở cường độ cao và liên tục quá 2 giờ đồng hồ dưới nắng mặt trời. Nếu trẻ cảm thấy khó chịu, cho trẻ ngừng ngay việc tập luyện, vận động và vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi.

Đối với trẻ dưới 6 tháng, cần cho trẻ bú mẹ nhiều lần hơn (và mẹ cũng phải uống nước nhiều hơn). Trẻ từ 6 tháng trở lên có thể cho uống thêm nước đun sôi để nguội sao, cho trẻ đi tiểu ít nhất từ 6 đến 8 lần mỗi ngày. Đối với trẻ lớn hơn, cha mẹ cũng nhắc nhở con uống nước thường xuyên, tránh để trẻ bị mất nước.

Các bậc phụ huynh không nên thay đổi đột ngột môi trường của trẻ. Nếu trẻ vừa đi ngoài trời về tránh cho vào phòng điều hòa ngay; không nên để trẻ chạy nhảy, ra vào giữa phòng điều hòa và không gian nóng bức bên ngoài; trang bị đầy đủ mũ, quần áo, kính mắt, khẩu trang hoặc che chắn cẩn thận cho trẻ trước khi đi ra ngoài trời nắng; bổ sung dinh dưỡng và vitamin đầy đủ cho trẻ để tăng sức đề kháng và sức khỏe.

Đối với trẻ lớn, phụ huynh nên động viên trẻ tập luyện thể thao thường xuyên, giúp cơ thể dẻo dai, tràn đầy sức sống hơn, tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt.

Theo VT