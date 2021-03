Nam thanh niên thủng màng tim khi đang chẻ củi

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận một nam thanh niên 22 tuổi, sống ở ở Bắc Giang, bị thủng màng tim, tổn thương cơ tim thất trái, gây tràn máu trong màng tim và màng phổi trái nặng do vị vật kim khí văng bắn vào ngực trái.

Trước đó, khi đang chẻ củi, anh này không may bị mảnh kim khí văng bắn vào ngực trái. Sau tai nạn, anh cảm thấy đau ngực, khó thở và được đưa cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới. Tại bệnh viện, anh đã được sơ cứu và chụp CT lồng ngực. Các bác sĩ phát hiện anh có nhiều máu trong khoang màng phổi trái nên đã chuyển anh lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chữa trị. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng khó thở, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt thấp.

Dị vật kim khí được lấy ra từ ngực trái của bệnh nhân (Ảnh - BVCC)

Ngay lập tức, các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, theo dõi sát tình trạng hô hấp, đồng thời, khảo sát bằng siêu âm và chụp CT lồng ngực. Qua khảo sát, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn máu màng phổi trái mức độ nhiều, kèm theo xẹp phổi trái thụ động, có mảnh kim khí nằm trong cơ hoành, mặt dưới tâm thất trái.

TS. Ngô Vi Hải – Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - đánh giá: Bệnh nhân bị tổn thương phức tạp, chảy máu nhiều trong khoang màng phổi, không tương xứng với tổn thương nhu mô phổi. Ngoài ra, bệnh nhân còn có hình ảnh dịch màng ngoài tim nghi ngờ tổn thương tim, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tiến triển thành ép tim cấp. Vì thế, bệnh nhân phải được mổ cấp cứu.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ngực đường bên vào khoang màng phổi trái và màng tim của bệnh nhân có gần 1500ml máu và máu đông và tìm ra dị vật là 1 mảnh kim khí dài khoảng 1cm có cạnh sắc, làm rách mặt trước màng tim và găm vào mặt hoành của màng tim.

Hình ảnh dị vật găm trong ngực trái bệnh nhân (Ảnh - BVCC)

Nếu không nhanh chóng lấy dị vật, cơ tim của bệnh nhân sẽ tiếp tục bị thủng gây mất máu cấp, ép tim, thậm chí tử vong. Vì thế, các bác sĩ đã lấy hết máu đông trong màng phổi và màng tim, lấy dị vật kim khí, khâu cơ tim cầm máu sau đó dẫn lưu màng tim, màng phổi trái cho người bệnh.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, đi lại và sinh hoạt bình thường. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được ra viện sau 1 tuần.

Theo TS. Ngô Vi Hải, với trường hợp của bệnh nhân trên, tỷ lệ tử vong do vết thương tim là từ 15 – 30% do mất máu cấp hoặc chèn ép tim cấp nếu không được phẫu thuật kịp thời. Do đó, việc chẩn đoán, tiên lượng chính xác, đồng thời có chỉ định xử trí đúng đắn là yếu tố quyết định để cứu sống người bệnh.