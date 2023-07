Hiếu PC lên TikTok lan toả cách chống lừa đảo trực tuyến

VietTimes – TikTok và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) triển khai chiến dịch #LuaDaoTrucTuyen nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đa đối tượng trên không gian mạng.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”.

Chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến này nhằm khuyến khích người dùng cùng tham gia sáng tạo, chia sẻ các video mang tính tuyên truyền và tạo nên làn sóng chung tay đẩy lùi các vấn nạn lừa đảo trong thời đại số hoá.

Chiến dịch được thực hiện đến 31/7, cùng nhiều hoạt động trên nền tảng TikTok, hứa hẹn mang đến nguồn thông tin hữu ích, góp phần tạo dựng một không gian mạng an toàn tại Việt Nam. Chỉ sau 3 ngày triển khai chiến dịch, đến ngày 20/7/2023, đã có hơn 500 video tái hiện và cảnh báo các hành vi lừa đảo trực tuyến đã được các nhà sáng tạo nội dung TikTok triển khai trên nền tảng nhằm giáo dục người dùng về các phương thức phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, thu hút gần 300 triệu lượt xem với hashtag #LuaDaoTrucTuyen.

Không dừng lại ở đó, trong tháng 8/2023, TikTok sẽ kết nối với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), các nhà sáng tạo nội dung TikTok, đại diện của Cục An toàn Thông tin để thực hiện các video và buổi phát trực tiếp trên TikTok live để thảo luận về hiện trạng lừa đảo trên không gian số. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc triệt phá các tổ chức lừa đảo mạng, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), chuyên gia an ninh mạng và là nhà sáng lập của dự án phi lợi nhuận "Chống lừa đảo", sẽ mang đến kiến thức chuyên sâu về hành vi lừa đảo tinh vi của các tội phạm mạng.

Cùng với góc nhìn đa dạng từ các nhà sáng tạo nội dung và các đại diện đến từ Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), các buổi phát hứa hẹn cung cấp thông tin bổ ích, giúp người dùng nhận diện bẫy lừa đảo và trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Theo “Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” do Cục An toàn thông tin phát hành, hiện nay có 3 nhóm lừa đảo chính là giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác, với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam (lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”, giả mạo trang thông tin điện tử, cơ quan, doanh nghiệp (bảo hiểm xã hội, ngân hàng,…), lừa đảo đầu tư chứng khoán/tiền ảo/đa cấp,...

"Các hành vi lừa đảo trên không gian mạng ngày càng được thực hiện tinh vi hơn với nhiều thủ đoạn, hình thức mới mẻ, nhắm đến nhiều nhóm đối tượng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản", Cục An toàn thông tin nhận định./.