Du lịch hậu COVID-19: Đà Nẵng quảng bá điểm đến du lịch tại Ấn Độ

Thời điểm vàng để đón khách Ấn Độ

Ngày 4/8, tại New Delhi (Ấn Độ), Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã phối hợp với Hãng Hàng không Vietjet Air tổ chức quảng bá điểm đến, giới thiệu đường bay trực tiếp của Vietjet Air kết nối Đà Nẵng và các TP Ấn Độ.

Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ; ông Rajiv Mehra - Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Ấn Độ IATO cùng 90 đại diện doanh nghiệp lữ hành, nhà tổ chức lễ cưới, các đơn vị chuyên tổ chức du lịch MICE.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Sanh Châu cho biết, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Ấn Độ rất lớn do bị kìm nén suốt 2 năm dịch bệnh vừa qua. Không những vậy, sức hút của Việt Nam đối với thị trường Ấn Độ có thể nhận thấy qua lượng cấp visa trước và sau đại dịch COVID-19.

“Số lượng visa bình quân mỗi ngày trước và sau đại dịch đã tăng 24 lần, từ mức 250 visa/ngày lên 6.000 visa/ngày tại thời điểm hiện tại, trong đó có nhiều yêu cầu tìm hiểu , hỗ trợ tổ chức đám cưới, hội nghị tại Việt Nam”- Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết.

Cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu thông tin thị trường du lịch Đà Nẵng tại sự kiện

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, với sự tăng trưởng đáng kể về trao đổi thương mại, du lịch, dịch vụ giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

“Nhận thấy đây là thời điểm vàng cho các hoạt động xúc tiến nên chương trình quảng bá Đà Nẵng tại New Delhi (Ấn Độ) là một cơ hội tuyệt vời để du lịch Đà Nẵng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình hỗ trợ thu hút khách du lịch MICE và du lịch cưới của Đà Nẵng đến với thị trường Ấn Độ, mở ra một thời kỳ hợp tác phát triển giữa ngành du lịch New Delhi, Ấn Độ và Đà Nẵng, Việt Nam” - bà Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ.

Sẵn sàng đường bay và sản phẩm du lịch

Đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại New Delhi, Hãng hàng không Vietjet giới thiệu đến đối tác Ấn Độ mạng đường bay trực tiếp từ các TP lớn của Ấn Độ đến Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng.

Đặc biệt, 2 đường bay thẳng đầu tiên từ Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng sẽ được khai trương từ ngày 17/10 và ngày 18/10. Và bắt đầu từ tháng 11/2022, hãng này cũng sẽ khai thác 3 đường bay mới đến Đà Nẵng từ Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad lần lượt các ngày 28/11, 29/11 và 1/12/2022.

Ông Jay Lingeswara - Giám đốc Thương mại Vietjet cho biết: “Vietjet là hãng phục vụ nhiều đường bay nhất giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ với 17 đường bay thẳng từ tháng 9/2022 tới Hành khách từ 5 TP lớn nhất của Ấn Độ có thể bay trực tiếp đến Đà Nẵng, từ đây kết nối đến cụm di sản văn hoá miền Trung Việt Nam. Vietjet là hãng hàng không đầu tiên vận hành các đường bay thẳng giữa Việt Nam- Ấn Độ và sẽ tiếp tục tăng tần suất và mở rộng mạng bay đến các điểm đến trọng điểm của hai nước, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến khắp châu Á với chi phí tiết kiệm và hiệu quả”.

Trong khuôn khổ sự kiện, một loạt thoả thuận hợp tác đã được ký kết giữa Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng với Global Aviation Services Plt Ltd; Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng ký kết với Mạng lưới các đối tác lữ hành MICE Ấn Độ (NIMA)… nhằm thúc đẩy hợp tác, khai thác các sản phẩm du lịch giữa các bên.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh (ngồi trái)- Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng ký kết với đại diện Mạng lưới các đối tác lữ hành MICE Ấn Độ

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - cho biết: “Ấn Độ sẽ là thị trường nguồn khách quan trọng đối với nhiều điểm đến trong giai đoạn phục hồi du lịch sau COVID-19. Chính sách mở cửa tích cực của Ấn Độ cùng nhu cầu du lịch lớn của du khách Ấn có thể tạo nên nguồn khách giúp bù đắp các thị trường truyền thống Đông Bắc Á chưa mở cửa hoàn toàn. Để sẵn sàng đón khách Ấn Độ, cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng đã xây dựng các sản phẩm cũng như chiến lược để thu hút khách Ấn Độ đến Đà Nẵng trong thời gian tới".

Được biết, tại sự kiện giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng đến Ấn Độ, Đà Nẵng được định vị là điểm đến mới nổi bật của châu Á, TP sự kiện lễ hội sôi động, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Cùng với đó, Đà Nẵng cung cấp các gói sản phẩm về nghỉ dưỡng biển, du lịch MICE, du lịch cưới của địa phương đến thị trường Ấn Độ với nhiều chính sách hấp dẫn.