Điện thoại Apple và Samsung giảm giá sâu, chuẩn bị cho màn ra mắt của các tân binh

Từ đầu tháng 6, nhiều mẫu điện thoại cao cấp của Samsung đã có đợt điều chỉnh giảm giá khá sâu. Mức giá tiếp tục đà đi xuống vào tháng 7 khi Samsung chuẩn bị cho ra mắt mẫu Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 vào ngày 26/7 tới.

Cụ thể, các mẫu Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy S21 FE, Galaxy S22 và S22 Ultra có mức giảm sâu từ 5 triệu đến gần 10 triệu đồng.

Chiếc smartphone màn hình gập đầu bảng của Samsung là Galaxy Z Fold 4 hiện có giá 27,99 triệu đồng, giảm gần 10 triệu đồng so với thời điểm ra mắt vào 21/9 năm ngoái.

Chiếc Z Flip 4, mẫu điện thoại gập nhắm tới người dùng nữ, có giá 14,99 triệu đồng.

Các mẫu điện thoại dòng S gồm S22 Ultra, S22 và S21 FE có giá lần lượt là 17,99 triệu; 14,99 triệu và 10,29 triệu, giảm khoảng 5 - 7 triệu so với thời điểm ra mắt.

Tương tự, các mẫu điện thoại Apple cũng đang có xu hướng giảm giá mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh giữa các chuỗi bán lẻ cũng như chương trình trợ giá từ Apple.

Giá của chiếc iPhone 14 Pro Max lần đầu tiên xuống dưới mức 26 triệu kể từ đầu tháng 7, ở mức 25,79 triệu, giảm 400.000 đồng so với tháng 6 và giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Chiếc iPhone 14 Pro có giá là 23,49 triệu; iPhone 14 Plus có giá là 21,49 triệu và iPhone 14 có giá là 18,79 triệu.

iPhone 14 Pro Max là sản phẩm có mức giảm khá mạnh trong tháng 7

Chia sẻ về các sản phẩm của Apple và Samsung, đại diện Viettel Store cho biết việc giảm giá đã nằm trong lộ trình của các hãng nhằm đón đầu cho việc ra mắt sản phẩm mới vào tháng 7 và tháng 9 hàng năm.

Một nguyên nhân khác là do các cửa hàng cạnh tranh gay gắt về giá. Mức giá này đã sát với giá nhập, thậm chí một số cửa hàng đã phải chấp nhận bán lỗ để duy trì tỷ lệ hàng tồn kho ở mức độ an toàn.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di động Việt, cho biết thông thường Apple giảm giá iPhone vào tháng 6 hằng năm. Nhưng năm nay hãng đã liên tục điều chỉnh giảm sớm hơn dự kiến vào đầu tháng 3 và tiếp tục giảm thêm vào đầu tháng 7. Điều này sẽ giúp chiếc flagship này tăng thêm sức hút và kích cầu mua sắm trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay.

Một số chuyên gia trong ngành cũng đánh giá người dùng hiện nay không quá mặn mà với iPhone 14 Pro Max, do nó không có nhiều cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm, ngoại trừ thiết kế Dynamic Island.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì Dynamic Island từ một tính năng thú vị trở thành một thứ rắc rối trên màn hình. Ngoài ra, sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu cũng khiến người dùng đắn đo trước khi xuống tiền sở hữu chiếc iPhone 14 Pro Max./.