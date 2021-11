Đào tạo chuyên sâu cho bác sĩ nam khoa để phục vụ tốt nhất cho các "quý ông" mắc bệnh “khó nói”

Ngại đi khám khi mắc bệnh "đàn ông"

Chia sẻ với PV VietTimes trong ngày khai mạc chương trình cập nhật những tiến bộ trong Nam học và Y học giới tính do Trường Đại học Y Hà Nội và Khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội tổ chức vào sáng nay, ngày 4/11, TS. Nguyễn Hoài Bắc – Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính – cho biết: “Khi tôi mới vào nghề, nhận thức của người dân về bệnh nam khoa còn thấp. Mọi người thường cho bệnh nam khoa là bệnh nghiễm nhiên xảy ra do tuổi tác, nên chấp nhận sống chung vì ngại đi khám ở BV”.

Mặc dù nhận thức của cộng đồng về bệnh nam khoa đã được nâng lên rất nhiều so với 10 năm trước, nhưng so với các chuyên ngành khác thì hầu hết nam giới đều e ngại khi nói về những căn "bệnh đàn ông". Họ không đến BV khám vì nhiều lý do, nhất là tâm lý là người trụ cột gia đình, là phái mạnh, "cậu nhỏ" không được quyền ốm yếu,… Chỉ đến khi mắc bệnh nặng, các "quý ông" mới tìm đến BV để giải quyết hậu quả.

Theo TS. Bắc, nhiều nam giới không đến BV khám vì những lý do khó nói (Ảnh - Minh Thuý)

Không chỉ vậy, các "quý ông" còn ngại đi khám bệnh nam khoa ở các cơ sở y tế công lập, vì cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu dịch vụ; tình trạng quá tải khi chờ khám, chữa bệnh,...

Theo TS. Bắc, nếu "phái mạnh" đi khám ở BV sớm, thì bệnh sẽ được phát hiện sớm để có thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu không, dễ để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Điển hình là trường hợp 1 thanh niên bị xoắn tinh hoàn, đau nhiều nhưng lại ngại đến BV để khám. Vì đi khám bệnh muộn, nam thanh niên này phải đối mặt với nguy cơ bị hoại tử tinh hoàn, thậm chí có thể phải cắt tinh hoàn.

Ngoài ra còn có nhiều trường hợp bệnh nhân bị cương, đau dương vật kéo dài do tai nạn trong khi làm “chuyện ấy”, mà nếu đi khám sớm, sẽ được các bác sĩ giải quyết nhẹ nhàng. Thế nhưng, do khám muộn nên bệnh nhân phải gánh chịu hậu quả nặng nề, thậm chí là những di chứng suốt đời.

Bác sĩ nam khoa làm việc chuyên nghiệp để "quý ông" yên tâm chữa bệnh

Theo TS. Bắc, những năm gần đây, các cơ sở khám, chữa bệnh nam khoa ngày một nhiều, cho thấy nhu cầu của người dân lớn. Vì thế, chương trình đào tạo về các bệnh lý nam khoa vô cùng cần thiết.

Hàng năm, Khoa Nam học và Y học giới tính của BV Đại học Y Hà Nội đều tổ chức các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức về nam học và y học giới tính, để các bác sĩ nắm được những kiến thức mới nhất, tổng hợp tài liệu của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Theo quy định của Bộ Y tế, mỗi năm các bác sĩ đều phải cập nhật kiến thức trong chương trình đào tạo liên tục sau đại học (24 tiết học). Do đó, chương trình đào tạo liên tục cập nhật những tiến bộ trong nam học và y học giới tính cung cấp đủ lượng kiến thức cho các bác sĩ.

Mỗi bác sĩ cần xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân nổi bật để người bệnh có thể hoàn toàn tin tưởng. Ảnh chụp về khóa đào tạo "Cập nhật những tiến bộ trong Nam học và Y học giới tính" năm 2020 tại Trường Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội)

Cùng với đó, do nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ giới tính của người dân ngày một tăng cao, nên bên cạnh chương trình đào tạo y khoa liên tục, nhân dịp kỉ niệm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Nam học và Y học giới tính còn tổ chức 1 lớp đào tạo chuyên khoa cơ bản cho các bác sĩ.

“Trong thời kỳ số hoá, sự tương tác, tạo dựng niềm tin của bác sĩ với người bệnh là vô cùng quan trọng. Vì thế, chương trình đào tạo y khoa liên tục cập nhật những tiến bộ trong nam học và y học giới tính, để không chỉ tổng hợp những thông tin mới nhất của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung về nam học, mà còn trang bị cho các bác sĩ nam khoa kĩ năng đối mặt với khủng hoảng truyền thông, tiếp thị dịch vụ y tế, xây dựng thương hiệu cá nhân,…Từ đó, các bác sĩ nam khoa sẽ có cách làm việc chuyên nghiệp, chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân” – ông Bắc nói.

Trong khoá học năm nay, Khoa Nam học và Y học giới tính đã mời 1 chuyên gia tâm lý công tác tại Đức, chuyên chăm sóc cho người Việt Nam ở nước ngoài để trang bị cho các bác sĩ nam khoa kĩ năng thông báo cho bệnh nhân tin xấu và tư vấn tâm lý cho người bệnh.