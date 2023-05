Đánh giá OnePlus 11: Đối thủ đáng gờm của các ông lớn

VietTimes – OnePlus là dòng máy luôn được đánh giá cao về hiệu suất, thời lượng pin song mức giá vẫn cạnh tranh so với các đối thủ trực tiếp của hãng.

OnePlus 11 là một tùy chọn cao cấp hấp dẫn khi xét đến mức giá khởi điểm tương đối thấp 700 USD - rẻ hơn so với Google Pixel 7 Pro và Samsung Galaxy S23 Plus trong khi sở hữu cùng kích thước và hiệu suất màn hình tương tự. Thiết bị cũng có thời lượng pin vượt trội và khả năng sạc nhanh, chất lượng camera sau ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh đắt tiền hơn cùng hiệu suất thuộc hàng đầu bảng.

Tuy nhiên, OnePlus 11 lại gây thất vọng với thiết kế chung chung, camera selfie chất lượng thấp và thiếu sạc không dây. Tuy nhiên với mức giá cùng hiệu suất mà mẫu máy này đem lại thì đây vẫn là một sản phẩm đáng chú ý trong thời gian này.

Hiệu suất ấn tượng

OnePlus 11 được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 của Qualcomm, mang lại trải nghiệm ấn tượng mà người dùng mong đợi ở một chiếc điện thoại cao cấp. Về mặt kỹ thuật, đây không phải là bộ xử lý mạnh nhất trong làng điện thoại Android năm nay - mẫu Galaxy S23 của Samsung chạy trên phiên bản bộ xử lý được tối ưu hóa, nhanh hơn một chút.

Được biết, Galaxy S23 Plus đạt điểm cao hơn trong cả ứng dụng đo điểm chuẩn Geekbench 6 và 3DMark so với OnePlus 11. Tuy nhiên, trên thực tế trải nghiệm rất khó để nhận ra sự khác biệt này do chênh lệnh không quá đáng kể.

Được biết, OnePlus 11 hoạt động tốt hơn trong các bài kiểm tra điểm chuẩn so với một đối thủ Android khác, Google Pixel 7 Pro, chạy trên bộ xử lý Tensor G2.

Màn hình lớn hơn, hiển thị nhiều hơn

Ảnh: Business Insider

Kích thước màn hình 6,7 inch không lớn hơn nhiều so với màn hình 6,6 inch của đối thủ, nhưng thay đổi nhỏ này cũng làm cho OnePlus 11 trông hẹp hơn, giúp các ứng dụng có nhiều diện tích hơn để hiển thị nội dung.

Có rất ít điều để phàn nàn về màn hình AMOLED (một loại tấm nền OLED được sử dụng trong điện thoại thông minh) 120Hz. Màn hình sẽ tự động xuất hình ở độ phân giải 1080p, nhưng người dùng có thể cài đặt lên độ phân giải 1440p, sắc nét hơn nếu muốn.

Cài đặt 1440p là một tùy chọn thú vị, nhưng chuyên gia khuyên không nên sử dụng tính năng này hàng ngày vì nó sẽ tiêu thụ một lượng pin đáng kể. Thay vào đó, độ phân giải 1080p là đã quá đủ sắc nét cho kích thước màn hình này.

Tuổi thọ pin và tốc độ sạc nhanh

Về hiệu suất pin, OnePlus 11 vẫn nắm kết quả ấn tượng nhất cho các dòng điện thoại Android tính tới thời điểm hiện tại. Thiết bị này đã hoàn thành bài kiểm tra hiệu suất khắc nghiệt của Insider với 71% còn lại so với kết quả 67% của Galaxy S23 Plus và iPhone 14 Pro Max, của Galaxy S23 Ultra là 61% và của Pixel 7 Pro là 57%.

Được biết, đây là mẫu điện thoại Android đang bám đuổi gắt gao iPhone 14 Plus – mẫu điện thoại dẫn đầu về thời lượng pin với kết quả là 73%.

OnePlus 11 hỗ trợ tốc độ sạc lên tới 80W, nhưng có một nhược điểm: Người dùng buộc phải sử dụng bộ sạc và cáp 80W đi kèm hỗ trợ công nghệ sạc "SuperVOOC" độc quyền của công ty. Mặt khác, tốc độ sạc sẽ bị giới hạn ở mức 18W khi sử dụng các bộ sạc bên thứ ba, ngay cả khi chúng hỗ trợ chuẩn sạc nhanh USB-C PD.

Tuy nhiên đối với một thiết bị hàng đầu, thật đáng thất vọng khi OnePlus 11 thiếu sạc không dây. Ngay cả mẫu máy Google Pixel 7a mới, có giá thấp hơn 200 USD, cũng có tính năng này.

Camera trước sau chất lượng không đồng đều

Ảnh: Business Insider

OnePlus 11 có hệ thống camera ba ống kính bao gồm camera chính 50 megapixel (MP), camera góc siêu rộng 48 MP và camera zoom 2x 32 MP. Hệ thống camera này đã tạo ra bề mặt lồi khá lớn ở mặt sau của điện thoại.

Máy ảnh chụp ảnh tốt: sắc nét, đầy đủ chi tiết, màu sắc đẹp và có chiều sâu. Điều này đã thể hiện được những cải tiến mà Hasselblad và OnePlus đã bắt tay phát triển trong thời gian qua.

Dẫu vậy, nó vẫn không thực sự hoàn hảo. Khi cố gắng tạo ra những bức ảnh đủ sáng, một số chi tiết sẽ phơi sáng quá mức làm mất đi sự rõ nét.

Ống kính zoom của OnePlus 11 có độ phóng đại 2x, trong khi các đối thủ hiện tại đã đạt được công nghệ zoom 3x trở lên. Điều đó có nghĩa là OnePlus 11 không phải là lựa chọn tốt nhất nếu người dùng thường chụp các chủ thể ở xa.

Chụp ảnh chân dung: OnePlus 11 có thể chụp ảnh ở chế độ chân dung tương đối tốt, tách biệt rõ ràng giữa chủ thể với hậu cảnh.

Ảnh: Business Insider

Tuy nhiên, camera trước lại là một điểm trừ lớn của mẫu máy này. OnePlus 11 mang lại những bức ảnh kỳ lạ, đặc biệt với màu sắc. Trong một số ảnh, màu sắc có vẻ bị nhạt đi với tông màu vàng ấm. Không chỉ vậy, người dùng dường như sẽ tự động được làm mịn da và môi hồng khi chụp ảnh selfie.

Thiết kế kém ấn tượng

Ảnh: Business Insider

OnePlus 11 chỉ có hai tùy chọn màu sắc là "Xanh vĩnh cửu" và "Đen titan". Mô hình màu xanh có mặt kính trong suốt và kim loại được đánh bóng từ trên xuống dưới, trong khi mô hình màu đen có kết cấu mờ hơi thô ở mặt sau, mang lại cho thiết bị này một đặc điểm độc đáo hơn gợi nhớ đến vật liệu "sa thạch" mà OnePlus sử dụng trong những mẫu điện thoại đầu tiên của công ty.

Hệ thống máy ảnh phía sau của điện thoại trông cồng kềnh, nhưng đó là yếu tố duy nhất mang lại đặc điểm nhận dạng cho OnePlus 11 và cho người dùng biết đó là máy ảnh Hasselblad.

Các cạnh màn hình được làm cong, điều này khiến viền màn hình trông mỏng hơn. Tuy nhiên, đó là một ngôn ngữ thiết kế lỗi thời không cung cấp bất kỳ chức năng nào và các đường viền trông dày hơn so với dự kiến.

OnePlus có thanh gạt thông báo

Ở cạnh phải của điện thoại, người dùng sẽ tìm thấy một công tắc nằm phía trên nút nguồn, được sử dụng để chuyển chế độ im lặng, chế độ rung hoặc chế độ âm thanh cho thông báo.

Đó là Alert Slider, được OnePlus trang bị trở lại sau khi loại bỏ nó khỏi người tiền nhiệm. Về cơ bản, bộ phận này giống như công tắc im lặng của iPhone và điện thoại OnePlus là mẫu máy Android duy nhất ở Hoa Kỳ có tính năng như vậy.

Bạn có nên mua OnePlus 11 không?

Trang tin Insider khuyên dùng OnePlus 11 vì hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin tuyệt vời và hệ thống camera ấn tượng. Mẫu máy này thậm chí còn hấp dẫn hơn khi tính đến mức giá khởi điểm 700 USD, thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Khả năng sạc siêu nhanh, 80W mặc dù chỉ có thể sử dụng bộ sạc và cáp độc quyền của OnePlus, nhưng công ty đã bao gồm chúng trong hộp.

Song, thiết kế vẫn có phần nhàm chán, kém hấp dẫn, các cạnh màn hình cong vốn đã lỗi thời. Camera selfie kém chất lượng và thiếu công nghệ sạc không dây cũng là hai rào cản lớn khiến người dùng còn chần chừ khi xuống tiền.

OnePlus 11 được so sánh với Galaxy S23 Plus của Samsung và Pixel 7 Pro của Google. S23 Plus vượt trội hơn về mặt hiệu năng cũng như các tính năng độc đáo như bút S-Pen. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm của mẫu máy này lên tới 1.000 USD.

Pixel 7 Pro được chào bán với mức giá cao hơn 200 USD so với OnePlus 11, đi kèm với bộ ứng dụng và tính năng tuyệt vời được Google được tối ưu hóa riêng cho các thiết bị Pixel.

Theo Business Insider