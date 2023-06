Công ty mẹ của Gojek bất ngờ thay CEO, tuyên bố theo đuổi mục tiêu lợi nhuận

Theo Bloomberg, Andre Soelistyo sẽ từ chức giám đốc điều hành tại GoTo Group, Công ty mẹ của Gojek và Tokopedia, một động thái đầy bất ngờ diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông vạch ra kế hoạch đưa "đại gia" công nghệ của Indonesia tiến gần hơn tới lợi nhuận.

Vị trí này sẽ được thay thế bởi Patrick Walujo, đối tác quản lý của công ty cổ phần tư nhân Northstar Group. Được biết, Northstar là một trong những đơn vị đầu tư sớm nhất vào Gojek. Công ty hoạt động trong lĩnh vực gọi xe sau này sáp nhập với nền tảng thương mại điện tử Tokopedia để tạo thành GoTo.

Soelistyo được cho là người thực hiện thương vụ sáp nhập và tạo ra công ty thuộc lĩnh vực internet lớn nhất Indonesia. Tuy nhiên, từ lần đầu chào bán vào tháng 4/2022, cổ phiếu GoTo đã giảm hơn 60%, phần lớn đến từ sự cạnh tranh với các nền tảng gọi xe, giao hàng phổ biến ở Đông Nam Á.

Theo Bloomberg, GoTo dưới thời của Soelistyo thu hẹp nhiều khoản lỗ nhờ cắt giảm lao động, chi phí quảng cáo, thắt chặt tiền nong. Lần cắt giảm nhân sự gần nhất là vào tháng 3 với 600 người, nâng tổng số lên 1.600 lao động bị cắt giảm việc làm, tính từ năm 2022.

Theo báo cáo của GoTo, quy trình cắt giảm nhân sự làm giảm 20% chi phí trong hai tháng đầu năm. Công ty đặt ra mục tiêu sinh lợi trong năm. Họ cũng đang thuyết phục nhà đầu tư về khả năng sinh lời, cạnh tranh với Grab, Sea. Công ty cũng tin rằng EBITDA sẽ chuyển biến theo hướng tích cực trong quý IV năm nay.

Dẫu vậy, sau thời gian phát triển, mức tăng trưởng của công ty dần chững lại. Song, GoTo vẫn hứa hẹn và khẳng định tập trung theo hướng sinh lợi, bất chấp rủi ro lạm phát toàn cầu, cảnh báo suy thoái kinh tế từ Ngân hàng Thế giới.

Giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, Mak Yuen Teen, nhận định: “Các nhà đầu tư đang trở nên mất kiên nhẫn. Những ngày đốt tiền đã qua. Ông Walujo đảm nhiệm vị trí CEO cũng đồng nghĩa với việc Gojek sẽ cắt giảm chi phí nhiều hơn và đẩy nhanh hơn nữa các mục tiêu lợi nhuận”.

Theo GoTo, khi trở thành thành viên ban quản trị, ông Andre sẽ giám sát và cố vấn chiến lược của công ty. Ông Walujo cho biết, trên cương vị CEO, ông sẽ chủ động hơn để đưa GoTo đến mục tiêu lợi nhuận thông qua đẩy nhanh tiến độ của các đơn vị kinh doanh, tối ưu hóa chiến lược lợi nhuận và củng cố nền móng tăng trưởng lâu dài.

Chìm sâu trong thua lỗ

Như VietTimes đã đưa tin, trong năm 2022, GoTo - công ty mẹ của Gojek - báo lỗ ròng 40.400 tỉ Rupiah (2,7 tỉ USD), tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Nó cao gấp 3 lần so với doanh thu của GoTo - dù doanh thu của công ty này đã tăng gấp đôi so với năm trước, lên mức 11.300 tỉ Rupiah.

Trong khi công ty mẹ của Gojek chìm sâu trong thua lỗ, các gã khổng lồ trong lĩnh vực Đông Nam Á như Bukalapak, Grab hay Sea đều bắt đầu có lãi. Cổ phiếu của GoTo giảm mạnh kể từ sau khi IPO trên thị trường chứng khoán hồi tháng 4/2022.

GoTo không phải nền tảng thương mại điện tử duy nhất đối mặt khó khăn trong năm vừa qua. Nhưng, nếu so sánh với các đối thủ cùng ngành thì kết quả kinh doanh của họ còn kém xa.

Tháng 3/2023, Sea – công ty mẹ của Shopee – đã báo lãi lần đầu kể từ khi lên sàn 5 năm trước, đều nhờ nỗ lực tái cấu trúc hoạt động, cắt giảm nhân sự cũng như điều chỉnh mức lương. Trong khi đó, Grab cũng dự kiến hòa vốn vào quý cuối cùng của năm 2023 trên cơ sở EBITDA đã điều chỉnh, sau khi thu hẹp khoản lỗ xuống còn 1,74 tỉ USD vào năm 2022, giảm 51% so với năm trước.

Jianggan Li, Giám đốc điều hành của Momentum Works, nhận định: “GoTo đã thông báo rằng họ sẽ đem lại lợi nhuận nhưng họ lại gặp phải vấn đề thiếu vốn và môi trường quá cạnh tranh. Thách thức thật sự là họ đang đấu tranh ở nhiều mặt trận với các đối thủ lớn hơn trong khu vực, những người có nhiều lợi thế về tiền mặt”.

Theo Bloomberg